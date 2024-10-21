Экономика

Два великолукских технопарка попали в национальный рейтинг

Два великолукских технопарка попали в X национальный рейтинг технопарков России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде инвестиционного развития Псковской области.

Фото: фонд инвестиционных развитий Псковской области

В рейтинг вошли:

промышленный технопарк «Электрополис» (14 место);

промышленный технопарк «Агрополис» (28 место).

Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России.

Национальный рейтинг технопарков России – это инструмент определения наиболее привлекательной инфраструктурной площадки для реализации проектов в целях освоения производства промышленной продукции.