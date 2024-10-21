Два великолукских технопарка попали в национальный рейтинг

Два великолукских технопарка попали в X национальный рейтинг технопарков России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде инвестиционного развития Псковской области.
Фото: фонд инвестиционных развитий Псковской области
В рейтинг вошли:
Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России.
Национальный рейтинг технопарков России – это инструмент определения наиболее привлекательной инфраструктурной площадки для реализации проектов в целях освоения производства промышленной продукции.