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Культура

Парк скульптур из глины создадут мастера в печорской деревне

23.08.2024 10:45|ПсковКомментариев: 0

Открытие парка скульптур пройдет 24 августа в деревне Потолово Печорского муниципального округа с 17:00 до 22:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили региональном центре креативных индустрий и цифровых технологий «Культура».

Арт-симпозиум «Новая Земля» приглашает всех желающих посмотреть «еще горячее искусство», познакомиться с авторами и принять участие в насыщенной программе.

В 17:00 посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по покраске или приобрести свежеиспеченное произведение.

Открытие парка состоится в 18:00. Кураторы и художники проведут экскурсию и расскажут про историю создания скульптур. После этого пройдет зрелищный обжиг-раку (раку — это вид обжига керамики, в ходе которого раскаленные предметы извлекают из печи и опускают в яму с опилками. Благодаря этой технологии появляются живописные и непредсказуемые эффекты на глазурях - ред.).

В 21.00 состоится выступление петербургских музыкантов Николая Рубанова и Дмитрия Тыквина.

«Вишенкой программы станет огненный перформанс», - добавили организаторы мероприятие.

Напомним, с 16 августа в деревне Потолово прибыли художники, керамисты, актеры, музыканты. На протяжении нескольких дней творцы создают свои произведения. 

Теги: #скульптура
Источник: Псковская Лента Новостей
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