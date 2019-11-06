ЖКХ

Директор псковского мусороперерабатывающего завода: Порядка по утилизации шин не существует в стране

В России не существует централизованного порядка по утилизации шин. Об этом сообщил 12 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор псковского мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

«Правительство давно составило перечень отходов, запрещенных к захоронению. С 2018 года туда вошла и резина. Но до сих пор какого-то централизованного порядка, системы по утилизации шин не существует. А государство бы могло этим заняться, сделать все через магазины и отделы продаж», - отметил Андрей Папчук.

Директор завода добавил, что в Пскове работают две организации, которым завод платит за то, чтобы они занимались переработкой резины: для вторичного использования делают резиновую крошку.

«Хотя, по большому счету, резина сделана из нефти. И думаю, не будет большого вреда, если резина будет храниться на полигоне», - подчеркнул Андрей Папчук.

Также руководитель предприятия отметил, что с 2019 года перечень отходов, запрещенных к захоронению, пополнился газетами, книгами и журналами: «Но системы сбора, приемки такого мусора пока что тоже не существует».