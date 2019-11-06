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Эксперт: Псковской области нужны полигоны для размещения отходов

12.11.2019 15:46|ПсковКомментариев: 0

Директор псковского мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук отметил, что Псковской области необходимы полигоны для размещения отходов. Об этом Андрей Папчук высказался в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Каждая страна должна идти своим эволюционным путем. Мы определенный этап эволюции в сфере обращения с отходами пропустили. Поэтому надо ровняться не на Швецию или Германию, а на Латвию и Эстонию. То есть на тех, кто не так далеко ушел от советского времени», - отметил Андрей Папчук.

Руководитель предприятия подчеркнул: чтобы Псковской области подпасть под настоящий этап эволюции в сфере, среди жителей региона необходимо отладить систему раздельного сбора отходов.

«Пока раздельного сбора нет, говорить о мусоросжигательных заводах - рано. Поэтому для Псковской области эволюция заключается в том, что на территории региона нужно делать полигоны для размещения отходов, - добавил Андрей Папчук. - Для большинства людей полигон - свалка. Но, по определению, полигон - комплекс сооружений, которые обеспечивают защиту окружающей среды, от негативного воздействия при размещении отходов».

Директор завода подметил, что даже после того, как отходы попадут на мусоросжигательный завод, некоторые продукты этого процесса необходимо будет хранить на полигоне.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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