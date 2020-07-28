Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Вечное движение жизни
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Гонки по вертикали
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Новая эра городской среды
Карфаген на Рижском проспекте
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Радугой прибитые умы
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 28.07.2020 18:241 Сергей Грахов рассказал, как меняет жизнь псковичей нацпроект «Жилье и городская среда» 31.07.2020 19:000 Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе 31.07.2020 16:050 Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе 31.07.2020 12:403 Концессия позволит Псковским теплосетям сделать экономику предприятия более честной - Алексей Кириллов 31.07.2020 10:560 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал новый список крупных должников 30.07.2020 14:290 Био в массы
 
 
 
Самое популярное 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 24.07.2020 21:060 Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 10 августа 28.07.2020 22:2012 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 26.07.2020 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля 30.07.2020 11:1110 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе

31.07.2020 19:00|ПсковКомментариев: 0

По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям ООО «Мехуборка Псков» будет забирать ТКО из контейнеров, установленных на территории Опочки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регопертора.

Мешковой вывоз ТКО будет осуществляться по другому графику:

  • в 1-ю и 3-ю субботу - улица Трудовая, улица Карла Маркса, Кооперативная улица, улица Калинина, улица 1 Мая, улица Некрасова, улица 8 Марта, Моховая улица, Красноармейская улица, улица 15 июля, 2-й Рублевский переулок, Восточная улица, Гончарная улица, Рабочая улица, Рабочий переулок, Восточный переулок, Полевая улица, улица 9 Января, Песочный переулок, Песочная улица, Кузнечный переулок, Кузнечная улица, Безымянный переулок, Автозаводская улица, Шоссейная улица, Аллейная улица, улица Громова, Кольцевая улица, Липовая улица, Цветочная улица, Мирная улица, Кожевенная улица, улица Ленина (от магазина «Каравай» до конца), Великорецкая улица, Островская улица, улица Урицкого, Южная улица, Великорецкий переулок, Гусаковский переулок, Гусаковская улица, Южный переулок, Горная улица, Заводская улица, Береговая улица, Луговая улица, 2-я Ленинская улица, Белорусская улица, Пограничная улица, Гражданская улица, Лесная улица, Железнодорожная улица, Лесной переулок, улица Мелиораторов, улица Новоселов, улица Специалистов, Сенная улица, Отрадная улица, улица Дзержинского, улица Романенко, улица Стученко, улица Царькова, улица Малая Шепетня, Боровой переулок, Загородная улица, Зеленая улица, Северный переулок;
  • во 2-ю и 4-ю субботу - Олимпийская улица, Набережная улица (четные), Сущёвская улица, улица Святотечь, Веселая улица, улица Ветеранов, Войсковая улица, Марковский переулок, Садовая улица, Медицинская улица, 1-я Бисеревская улица, 2-я Бисеревская улица, Бисеревский переулок, Заречная улица, Октябрьская улица, Совхозная улица, Дорожный переулок, Прибрежная улица, Западный переулок, Молодежная улица, Школьный переулок, Комсомольская улица, Колхозная улица, Солнечная улица, Сиреневая улица, улица Энергетиков, Пригородная улица, Новая улица, Красногородский переулок, Гребеневская улица, Красногородская улица, улица Согласия, улица Красных Фронтовиков, улица Новое поселение, улица Пачесено, 1-й Красногородский переулок, 2-й Красногородский переулок, Лабораторный переулок, Мельничный переулок, Новый переулок, Басковская улица, Басковский переулок, Окраинная улица, Бервешинская улица, Водная улица, Высокая улица, Светлая улица, Клемешинский переулок, улица Дружбы, Псковская улица, Стадионный переулок, Пролетарская улица, 2-я Пролетарская улица, улица Штрахова, Пионерская улица, 1-я Советская улица, 2-я Советская улица, 3-я Советская улица, Спортивная улица, Тихая улица, переулок Тихий, Фабричная улица, Варыгинский переулок.

В сельских населенных пунктах района график также изменился: 

  • Каждый 1-й и 3-й вторник мусоровозы ООО «Мехуборка Псков» будут приезжать в деревни Гребени, Петровское, Макушино, Момоново, Мощеново, Арапы, Мялово, Гнидино, Запеклево, Ладыгино, Карпово, Гаврово, Сумароково, Дикушино, Виры, Крайнево, Белоусова, Анченки, Кренево, Кишкино, Алтаево, Пуршево, Серово, Белки, Горки, Сырохново, Полкозырево, Порядино, Коровкино, Барабаны, поселок Приозёрный, деревни Молоково, Кадниково, Глазаново, Захново, Балаши, Броды, Матюшкино, Шлепихина, Седуниха, Козырево, Тригузово, Исса, Глощапы, Горохово, Клюкино, Барсаново, Волково, Бабенцы, Белоусы, Люцково.
  • Каждый 2-й и 4-й вторник будут обслуживаться в части обращения с ТКО деревни Ястребово, Звягино, Мололово, Пашкино, Сенютино, Астахново, Гривы, Боровки, Рожново, Аристово, Мартиново, Звоны, Маврино, Лобово, Терехи, Решетниково, Траньки, Паново, Глубокое, Еловка, Норкино, Камено, Екимово, Литвиново.
  • В 1-й и 3-й четверг будут забирать отходы из деревень Галуха, Погорельцево, Рублевка, Ляпуны, Скурдино, Горбово, Роги, Пикали, Юхново, Разувайка, Гребени, Деяны, Бабенцы, Высокое, Павлихино, Исаки, Матюши, Фронино, Михейково, Копотиловка, Васьково, Заверняйка, Виселки, Жевлаки.
  • 2-й и 4-й четверг будут днями вывоза ТКО в деревнях Кудка, Бездедово, Сосновка, Лаптево, Нижние Дупли, Верхние Дупли, Крымы, Лисино, Горячево, Болгатово, Раково, Шестниково, Курлихино, Теребени, Сапроново, Высоцкое, Мышино, Кошкино, Михалкино, Куденково, Духново, Белавино, Лебединец, Чушново, Кунино, Бороусово, Пузакино, Горбунова Гора.
  • В понедельник, среду и пятницу «Мехуборка» будет забирать ТКО из контейнеров в деревнях Петровское и Песчивка.
  • Каждую 2-ю и 4-ю субботу будет производиться вывоз отходов из деревень Маслово, Лотовицы, Варыгино, Марфино, Сакирино, Антоново, Максимиха, Ратово, Бородино, Федоровское, Заводы, Морозово, Костелово, Большие Рогатки.
Теги: #свалка #ТКО #мусор #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 389 человек
31.07.2020, 19:000 Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе 31.07.2020, 18:520 Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области 31.07.2020, 18:440 Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе 31.07.2020, 18:260 Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков
31.07.2020, 18:070 Псковский губернатор в Воронеже принял участие в церемонии открытия цифровой подстанции 31.07.2020, 17:580 «Акценты» Донецкого: Синдром батьки Лукашенко, «Монте-Карло» на Талабах и «Золотая маска» в Пскове 31.07.2020, 17:570 Фестиваль военно-исторического фольклора стартовал в Острове 31.07.2020, 17:492 Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой
31.07.2020, 17:450 Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях 31.07.2020, 17:381 Форум Молодежных избирательных комиссий Псковской области состоится в ноябре 31.07.2020, 17:260 Дипломы вручили выпускникам УФСИН России по Псковской области 31.07.2020, 17:110 Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте
31.07.2020, 17:000 Красногородец получит квартиру по решению суда 31.07.2020, 16:500 Субботник у мемориала железнодорожникам в Великих Луках провели единороссы 31.07.2020, 16:340 Расписание автобуса до кладбища «Белый мох» изменится с 1 августа 31.07.2020, 16:210 Дарья Козьякова: Самое страшное для законодателя - дать ложные обещания
31.07.2020, 16:050 Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе 31.07.2020, 15:480 Стали известны подробности пропажи двух женщин в куньинском лесу 31.07.2020, 15:440 Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены 31.07.2020, 15:350 Водитель ВАЗа сбил пешехода на Октябрьском проспекте в Пскове
31.07.2020, 15:280 Вечное движение жизни: история трех династий псковских железнодорожников. ЛОНГРИД 31.07.2020, 15:260 Президент подписал закон о трехдневном голосовании 31.07.2020, 15:190 Две женщины пропали в лесу в Куньинском районе 31.07.2020, 15:071 В Псковском районе обсудили подготовку к единому дню голосования
31.07.2020, 14:532 Дмитрий Быстров: Не бывает сельского хозяйства без запаха 31.07.2020, 14:464 По 1000 рублей штрафа заплатят два псковича за использование скамеек 31.07.2020, 14:385 Марали муралы 31.07.2020, 14:330 В ГИБДД уточнили порядок работы в Псковской области в связи с перегруженностью «Госуслуг»
31.07.2020, 14:260 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 31.07.2020, 14:150 До конца года в Острове намерены привести в порядок привокзальную площадь 31.07.2020, 14:060 20 телят без документов пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области 31.07.2020, 13:570 Издание о знаменитых людях Псковской земли вышло в областной библиотеке
31.07.2020, 13:491 Дмитрий Быстров: Быть главой района - это всегда риск 31.07.2020, 13:363 Раскрываемость убийств в Псковской области близится к отметке в 100% 31.07.2020, 13:280 Псковские клиенты Tele2 предпочитают смартфоны Honor и Samsung 31.07.2020, 13:240 Псковский район отмечает 93-ю годовщину со дня образования
31.07.2020, 13:106 ОЭЗ «Моглино» заказала маркетинговые услуги на 70 млн рублей 31.07.2020, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 31.07.2020, 13:000 Последствия незаконной регистрации иностранцев объяснили псковичам 31.07.2020, 12:570 Мошенники оформили кредит на доверчивого великолучанина
31.07.2020, 12:540 Крест отремонтируют на Петропавловской церкви на острове им. Белова 31.07.2020, 12:4717 ПЛН-ТВ: Нужен ли мост в устье Псковы? 31.07.2020, 12:403 Концессия позволит Псковским теплосетям сделать экономику предприятия более честной - Алексей Кириллов 31.07.2020, 12:340 Велодорожки появятся на территории великолукской крепости
31.07.2020, 12:300 В Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому 31.07.2020, 12:222 Судебное заседание по делу главы Пушкиногорского района перенесли 31.07.2020, 12:070 Президент поручил поддержать лишившихся банковских вкладов россиян 31.07.2020, 12:024 Начал работу народный проект по поиску пропавших без вести защитников Отечества
31.07.2020, 11:500 Изменения в избирательном процессе ТИКи Псковской области встретят с новой техникой 31.07.2020, 11:420 300 пчеломаток провезли через границу в Псковской области 31.07.2020, 11:400 Ремонт дворовых проездов на улице Юбилейной оценили псковичи 31.07.2020, 11:250 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров расскажет об успехах и тяготах Островского района
31.07.2020, 11:210 Нежелание идти к наркологу довело до колонии жителя Гдовского района 31.07.2020, 11:170 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 54 31.07.2020, 11:030 Киберпенсионер из Печорского района стал победителем всероссийского чемпионата 31.07.2020, 10:560 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал новый список крупных должников
31.07.2020, 10:510 Снаряд для противотанковой пушки нашли в Опочецком районе 31.07.2020, 10:481 «Гайд-парк»: Алексей Кириллов расскажет о проблемах и трудностях в сфере ЖКХ 31.07.2020, 10:356 Готова прыгнуть в реку — за граффити в Окольном городе могут грозить уголовные дела 31.07.2020, 10:220 Ограбивший иностранца петербуржец предстанет перед судом в Пскове
31.07.2020, 10:002 Комитет по охране памятников проверит сигнал о «разрушении кладки» в храме Жен Мироносиц 31.07.2020, 09:581 Российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов 31.07.2020, 09:420 Два человека пострадали в результате столкновения мопеда и ВАЗа в Порховском районе 31.07.2020, 09:331 Косметику похитил мужчина из магазина в Пскове
31.07.2020, 09:250 Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 31.07.2020, 09:150 Полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста в Псковском районе 31.07.2020, 09:020 Муниципалитеты смогут обеспечить участковых полиции квартирами 31.07.2020, 08:472 Стало известно, какие продукты провоцируют рак
31.07.2020, 08:302 Повышенную пенсию будут получать родственники погибших военных и полицейских 31.07.2020, 08:090 Переводы внутри России прекращает PayPal 31.07.2020, 07:521 Москва ответила на задержание россиян в Белоруссии 31.07.2020, 07:340 Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в псковском регионе
31.07.2020, 07:220 В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей 31.07.2020, 07:062 Лекарства в России подорожали на 8-24% 30.07.2020, 23:283 33 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Псковской области 30.07.2020, 23:070 В Пскове военнослужащий-виновник ДТП заплатит 100 тысяч рублей за моральный вред
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.