ЖКХ

Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе

По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям ООО «Мехуборка Псков» будет забирать ТКО из контейнеров, установленных на территории Опочки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регопертора.

Мешковой вывоз ТКО будет осуществляться по другому графику:

в 1-ю и 3-ю субботу - улица Трудовая, улица Карла Маркса, Кооперативная улица, улица Калинина, улица 1 Мая, улица Некрасова, улица 8 Марта, Моховая улица, Красноармейская улица, улица 15 июля, 2-й Рублевский переулок, Восточная улица, Гончарная улица, Рабочая улица, Рабочий переулок, Восточный переулок, Полевая улица, улица 9 Января, Песочный переулок, Песочная улица, Кузнечный переулок, Кузнечная улица, Безымянный переулок, Автозаводская улица, Шоссейная улица, Аллейная улица, улица Громова, Кольцевая улица, Липовая улица, Цветочная улица, Мирная улица, Кожевенная улица, улица Ленина (от магазина «Каравай» до конца), Великорецкая улица, Островская улица, улица Урицкого, Южная улица, Великорецкий переулок, Гусаковский переулок, Гусаковская улица, Южный переулок, Горная улица, Заводская улица, Береговая улица, Луговая улица, 2-я Ленинская улица, Белорусская улица, Пограничная улица, Гражданская улица, Лесная улица, Железнодорожная улица, Лесной переулок, улица Мелиораторов, улица Новоселов, улица Специалистов, Сенная улица, Отрадная улица, улица Дзержинского, улица Романенко, улица Стученко, улица Царькова, улица Малая Шепетня, Боровой переулок, Загородная улица, Зеленая улица, Северный переулок;

во 2-ю и 4-ю субботу - Олимпийская улица, Набережная улица (четные), Сущёвская улица, улица Святотечь, Веселая улица, улица Ветеранов, Войсковая улица, Марковский переулок, Садовая улица, Медицинская улица, 1-я Бисеревская улица, 2-я Бисеревская улица, Бисеревский переулок, Заречная улица, Октябрьская улица, Совхозная улица, Дорожный переулок, Прибрежная улица, Западный переулок, Молодежная улица, Школьный переулок, Комсомольская улица, Колхозная улица, Солнечная улица, Сиреневая улица, улица Энергетиков, Пригородная улица, Новая улица, Красногородский переулок, Гребеневская улица, Красногородская улица, улица Согласия, улица Красных Фронтовиков, улица Новое поселение, улица Пачесено, 1-й Красногородский переулок, 2-й Красногородский переулок, Лабораторный переулок, Мельничный переулок, Новый переулок, Басковская улица, Басковский переулок, Окраинная улица, Бервешинская улица, Водная улица, Высокая улица, Светлая улица, Клемешинский переулок, улица Дружбы, Псковская улица, Стадионный переулок, Пролетарская улица, 2-я Пролетарская улица, улица Штрахова, Пионерская улица, 1-я Советская улица, 2-я Советская улица, 3-я Советская улица, Спортивная улица, Тихая улица, переулок Тихий, Фабричная улица, Варыгинский переулок.

В сельских населенных пунктах района график также изменился: