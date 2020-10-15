ЖКХ

В Родине и Середке появятся станции очистки воды

В Родине и Середке появятся станции очистки воды. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко сегодня, 15 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В ходе эфира гость студии отметил, что много жалоб от населения поступает на качество воды. По словам Святослава Колинко, это связано с тем, что скважины эксплуатируются по 30-40 лет, где-то они заилены, их необходимо чистить или строить новые.

По словам первого замглавы администрации района, благодаря проекту «Общее Чудское озеро-2» практически закончено строительство станции очистки воды в Черехе. «Она уже испытана. Как только найдем эксплуатирующую организацию, люди начнут получать качественную воду», - заверил он.

Святослав Колинко также добавил, что на стадии проектирования находятся станции очистки воды в Родине и в Середке. «До конца года проекты должны быть сделаны. По Родине уже подтверждены лимиты по федеральной программе "Чистая вода"», - заявил Святослав Колинко.