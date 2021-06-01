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ЖКХ

В трех районах Псковской области проверили ход капремонта домов

17.06.2021 16:06|ПсковКомментариев: 0

Ход проведения работ по капитальному ремонту, сроки исполнения и качество применяемых материалов находятся под постоянным контролем со стороны регионального оператора в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора – фонда капитального ремонта Псковской области, очередной осмотр с участием представителей регоператора и подрядной организации - ООО «КР-Строй» - состоялся в Себежском, Островском и Пушкиногорском районах.

Также, руководители Фонда капремонта встретились с главой Себежского района Леонидом Курсенковым для обсуждения текущих вопросов организации работ на территории муниципалитета. Стороны обсудили уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, вопросы формирования краткосрочных планов и графики производства работ подрядчиком, а также применяемые материалы при проведении капремонта. В ходе встречи были приняты решения по поводу ремонта фасада №10 на улице 7-го Ноября, по срокам выполнения работ в домах на улице 7 Ноября, 37 в Себеже и на улице Гагарина, 65 в Идрице.

На фото: представители регионального оператора на встрече с главой Себежского района Леонидом Курсенковым

В Себеже в рамках рабочего выезда проверяющие посетили дом №66 на улице 7-Ноября. На данном объекте подрядная организация приступила к ремонту крыши. Рабочие производят демонтаж покрытия «захватками», чтобы не допустить протечек в помещения собственников. Старшая по дому положительно оценила ход работ, однако, возник ряд замечаний – подрядчик не соблюдает технику пожарной безопасности, а также складирует строительный мусор на перекрытиях.

На фото: ход работ по капитальному ремонту крыши в доме №66 на улице 7 Ноября в Себеже

В доме №10 на улице 7-го Ноября тоже ведется ремонт кровли. Покрытие крыши разобрано на 50%. Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчика на качестве устройства стропильной системы, недопустимости складирования строительного мусора на перекрытиях, необходимости соблюдения техники пожарной безопасности, отметил отсутствие строительного контроля на объекте. В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в этом году в доме будет выполнен капремонт фасада, на объекте представители регионального оператора согласовали с подрядчиком материал обшивки.

На фото: ход работ по капитальному ремонту крыши в доме №10 на улице 7 Ноября в Себеже

В городе Острове также посетили несколько объектов. Там, в частности, обновляют фасад дома №9 на улице Авиационной, на данный момент выполнен ремонт межпанельных швов, установлены двери в местах общего пользования, в ближайшее время будут установлены пластиковые окна в местах общего пользования. На объекте обсудили график производства работ.

В рамках капитального ремонта крыши на улице Калинина, 56 заменили покрытие, в ближайшее время будет выполнено устройство слуховых окон. На объекте проверяющие и подрядчик говорили об устройстве водосточной системы и этапах проведения работ. Подрядчику необходимо вывезти строительный мусор.

На фото: ход работ по капитальному ремонту крыши в доме №56 на улице Калинина в Острове

В доме №14 на улице Меркурьева начались работы по капитальному ремонту фасада. Подрядчик работает по утвержденному графику, сейчас ведется ремонт межпанельных швов.

На фото: ход работ по капитальному ремонту фасада дома №14 на улице Меркурьева в Острове

В доме №26 на улице Меркурьева будет выполнен капитальный ремонт крыши. В ближайшее время подрядчик выйдет на объект, ожидается поставка материалов. Срок выполнения работ – до конца июля 2021 года.

Последим пунктом в Острове стал дом №28 на улице Карла Маркса. Подрядчик проводит работы по капремонту фасада. Уже заменены двери в местах общего пользования, ведутся работы по ремонту межпанельных швов. Будут проведены работы по восстановлению отмостки, приямков, подрядчик отремонтирует входные группы и установит пластиковые окна в местах общего пользования. На объекте обсудили объем и этапы производства работ.

На фото: ход работ по капитальному ремонту фасада дома №28 на улице Карла Маркса в Острове

В Пушкинских Горах руководители регионального оператора осмотрели дом №6а на улице Южной. В рамках краткосрочного плана на 2021 год в этом доме будет выполнен капитальный ремонт системы водоотведения и фундамента. С представителями подрядной организации и собственниками помещений обсудили сроки и этапы проведения работ, осмотрели стояки системы водоотведения в квартирах жителей. Сергей Шарлаев поручил начать работы с 15 июня и подтвердить данный факт фотофиксацией.

На фото: выгребная яма в доме №6А на улице Южной в Пушкинских Горах

По итогам рабочего выезда ООО «КР-Строй» обязуется устранить все выявленные недостатки и выполнить работы в сроки, прописанные в договорах.

Теги: #Себежский район #островский район #пушкиногорский район #фонд капремонта
Источник: Псковская Лента Новостей
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