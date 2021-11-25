ЖКХ

В Печорском районе закончили капремонт по краткосрочному плану на год

Состоялась приемка работ по капитальному ремонту крыши дома в деревне Ротово Печорского района в рамках краткосрочного плана на текущий год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Фонда капремонта.

Подрядная организация ООО «Гриал» завершила обновление кровли дома №7 в деревне Ротово. В рамках мероприятий подрядчик демонтировал старое направляемое покрытие кровли, выполнил ремонт стяжки и установил новую рулонную кровлю. Также организация обновила вентиляционные шахты, заменила колпаки на дымовых и вытяжных трубах, сделала кабины выхода на крышу.

Напомним, в Печорском районе полностью завершились работы по краткосрочному плану на 2021 год. Капитальный ремонт элементов провели по следующим адресам:

город Печоры, улица Индустриальная, 2 (крыша),

город Печоры, улица Мелиораторов, 17 (крыша),

город Печоры, улица Садовая, 10 (фасад),

Печорский район, деревня Ротово, 7 (крыша).

В следующем году планируются работы по монтажу семи фасадов и четырех крыш в 11 многоквартирных домах.

В фонде капремонта отметили что собираемость взносов на капитальный ремонт в Печорском районе за период с марта 2015 года по октябрь 2021 года с нарастающим итогом составляет 77,16%, что на 15% ниже общего уровня собираемости по Псковской области. При уровне 95% дополнительно можно было бы отремонтировать восемь крыш или системы теплоснабжения в трех пятиэтажных домах.