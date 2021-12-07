ЖКХ

«Экопром» снял ролик о новых контейнерах для вторсырья в Пскове

Контейнер для вторсырья в лицее №19 города Пскова выставил директор филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) Александр Киселев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

«Это уже не первый раз, когда наша компания оказывает помощь и поддержку общеобразовательным учреждениям: ранее подобный контейнер был выставлен в Тямшанской школе, сетка для ПЭТ-бутылок - в "Кванториуме"», - отметили в филиале ООО «Экопром».

Подробнее об этом сотрудники компании рассказали в видеоролике.