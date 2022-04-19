ЖКХ

Правительство РФ предложило ввести плату за тепло только в отопительный период

Правительство России внесло законопроект о переходе всех муниципальных образований страны на оплату отопления только в течение отопительного периода, без возможности выбрать оплату равными долями в течение года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Установить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением города федерального значения Москвы, не позднее 1 октября 2023 года принимают решение в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории субъекта РФ, о переходе к способу оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода», - говорится в опубликованном на портале правовой информации законопроекте.

В Москве при этом могут устанавливать «особенности определения способа и порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению».

Таким образом, перестанет использоваться схема, когда потребители платили за тепло равными долями в течение календарного года с последующей корректировкой по фактическому потреблению.

Переход на новую схему по всей России, согласно законопроекту, должен быть завершен не позднее 1 января 2024 года, соответствующее решение принято местными властями не позднее, чем за 3 месяца до начала применения новых правил.

Правила будут вступать в силу со следующего отопительного периода - либо в следующем календарном году, либо, если местные власти примут решение до начала холодов, в текущем. Если отопление уже работает, сезон будет закончен по той схеме, которая выбрана в конкретном доме или регионе сейчас.

Для расчета платы за коммунальные услуги будут брать данные о площади помещений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и правоустанавливающих документов, при этом в случае расхождений информация из ЕГРН считается приоритетной.