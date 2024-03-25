Жесткость подземной воды в Пскове не превышает нормативов СанПиН - Андрей Алябьев

О качестве подземной воды в Пскове рассказал главный технолог муниципального предприятия «Горводоканал» Андрей Алябьев в эфире радио ПЛН FM (102.6 ПЛН FM).
Во время беседы с ведущим Сергеем Елизаровым он напомнил, что жесткость псковской подземной воды выше, чем у речной. Это связанно с тем, что под Псковом имеются известняки. Вода, проходя через известняковые слои, насыщается карбонатом кальция. При нагревании выше 55 градусов гидрокарбонаты начинают преобразовываться в карбонаты и в виде накипи оседают на нагревательных приборах.
«С точки зрения законодательства жесткость нашей подземной воды не превышает нормативов СанПиН», - сообщил Андрей Алябьев.