ЖКХ

Жесткость подземной воды в Пскове не превышает нормативов СанПиН - Андрей Алябьев

О качестве подземной воды в Пскове рассказал главный технолог муниципального предприятия «Горводоканал» Андрей Алябьев в эфире радио ПЛН FM (102.6 ПЛН FM).

«В нашей подземной воде есть превышение содержания железа, что характерно для практически всех подземных вод. От железа воду мы очищаем простой аэрацией», - объяснил Андрей Алябьев.

Во время беседы с ведущим Сергеем Елизаровым он напомнил, что жесткость псковской подземной воды выше, чем у речной. Это связанно с тем, что под Псковом имеются известняки. Вода, проходя через известняковые слои, насыщается карбонатом кальция. При нагревании выше 55 градусов гидрокарбонаты начинают преобразовываться в карбонаты и в виде накипи оседают на нагревательных приборах.

«С точки зрения законодательства жесткость нашей подземной воды не превышает нормативов СанПиН», - сообщил Андрей Алябьев.