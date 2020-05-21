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Фотофакт: Белощекая казарка поселилась в Финском парке Пскова

04.08.2020 19:29|ПсковКомментариев: 0

В Финском парке Пскова живет белощекая казарка. Удалось ее запечатлеть, на фото в центре она, крупнее утки.

Видимо, из Эстонии сюда ее каким-то ветром занесло.

Лидия

Теги: #фотофакт #фото
Источник: Псковская Лента Новостей
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