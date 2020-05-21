Фотофакт: Белощекая казарка поселилась в Финском парке Пскова

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Эксперт рассказал, что происходит с «мертвыми душами» в соцсетях

Счетная палата указала на проблемы с содержанием автодорог

Каждая третья утечка данных пациентов с COVID-19 пришлась на Россию