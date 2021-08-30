В России запустят универсальную льготную ипотеку для регионов

ВТБ, Дом.рф и правительство Архангельской области подписали соглашение о запуске первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Пилотный проект начнут реализовывать с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%.
Сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. ВТБ и Дом.рф договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области.
Получить льготные условия по ипотеке в режиме «одного окна» смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок – 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса – 15% от стоимости недвижимости, срок кредита – до 20 лет.
В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, Дом.рф − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников. Уточнить условия программы клиенты смогут как в ВТБ, так и в консультационном центре Дом.рф, а также по бесплатной горячей линии.
Соглашение о реализации программы подписали генеральный директор АО «Дом.рф» Виталий Мутко, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников добавил, что ВТБ участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита – удобным и быстрым.
Подробнее о программе можно узнать на сайте Банка ВТБ.