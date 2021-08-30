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В России запустят универсальную льготную ипотеку для регионов

16.09.2021 14:32|ПсковКомментариев: 0

ВТБ, Дом.рф и правительство Архангельской области подписали соглашение о запуске первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Пилотный проект начнут реализовывать с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%.

Сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. ВТБ и Дом.рф договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области.

Получить льготные условия по ипотеке в режиме «одного окна» смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок – 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса – 15% от стоимости недвижимости, срок кредита – до 20 лет.

В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, Дом.рф − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников. Уточнить условия программы клиенты смогут как в ВТБ, так и в консультационном центре Дом.рф, а также по бесплатной горячей линии.

Соглашение о реализации программы подписали генеральный директор АО «Дом.рф» Виталий Мутко, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный Дом.рф при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время», − отметил Виталий Мутко.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников добавил, что ВТБ участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита – удобным и быстрым.

«Архангельская область станет первым субъектом федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме. Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в "режиме одного окна" – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения», – пояснил Анатолий Печатников.

Подробнее о программе можно узнать на сайте Банка ВТБ.

Теги: #банк #ипотека #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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