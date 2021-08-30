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Все краски стройки и ремонта: что купить на «Стройбазе на Алмазной» в сентябре

22.09.2021 12:29|ПсковКомментариев: 0

Для строительства и ремонта осень - время особенное. Не то чтобы все ждут именно этой «поры очей очарованья», чтобы приступить к возведению дома или поиску новых обоев. Просто иногда звезды сходятся так, что именно в это время все складывается благоприятно: появляется время и финансовые возможности. К тому же именно осенью цены на стройматериалы падают, а подрядчики снижают цены по причине уменьшения количества заказов.

Чтобы убедиться в этом - приезжайте на «Стройбазу на Алмазной». В более чем 100 торговых точках со строительными и отделочными материалами вам готовы предложить уникальные системы скидок и осенние акции на то, что вам необходимо. Для примера расскажем о трех актуальных спецпредложениях на лако-красочную продукцию, электротовары и фильтры для воды.

 

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

🌎msm60.ru/magazin-strojza

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

☎(8112)79-35-76

Компьютерная колеровка, 30 тонн краски в наличии, опытные консультанты и лояльные ценники - все это студия цвета «СтройЗА», что на «Стройбазе на Алмазной». Если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра).

К тому же здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Например, сейчас в «СтройЗА» действуют следующие спецпредложения:

- Деревозащитное средство Pinotex Classic Extreme в ассортименте скидка 20%

- Деревозащитное средство Здоровый дом в ассортименте 2815 рублей (была 3519 рублей)

- Деревозащитное средство Biotex 9 л в ассортименте 1680 рублей (была 2242 рублей)

- Деревозащитное средство Pinotex Focus 9 л в ассортименте 2900 рублей (была 3650 рублей)

 

 

 

- Деревозащитное средство Pinotex Original Текстурол Тиксо 10 л в ассортименте 5250 рублей (была 7020 рублей)

- Краска фасадная F30 База С Бесцветный 9 л 3290 рублей (была 4394 рублей)

- Краска фасадная F30 База А Бел.мат. 9 л 4200 рублей (была 5614 рублей)

- Водостойкая пропитка для защиты древесины Pinotex Ultra 9 л 6300 рублей (была 7880 рублей)

- Краска резиновая «Главный технолог» все цвета и объемы скидка 30%

 

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация - у продавцов-консультантов. И не забудьте о том, что в студии цвета «СтройЗА» можно воспользоваться бесплатной колеровкой лакокрасочных материалов, приобретенных в магазине под брендами ТЕКС, Dulux, Pinotex, Marshall, Hammerite.

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРОМАРКЕТ»

🌎https://msm60.ru/ehlektromarket

🏠Стройбаза на Алмазной, павильон №4, секция 36а и 37

☎8-911-351-18-84

Новый магазин «ЭлектроМаркет», открывшийся на «Стройбазе на Алмазной» - ваш надежный проводник в мире электротоваров. От схемы электрики зависит ежедневный комфорт всех обитателей частного дома или городской квартиры. Большинство из нас знает, что розетки лучше располагать на уровне 25-30 сантиметров от пола, а выключатели — на высоте 85-90 сантиметров. Но этих базовых знаний недостаточно, чтобы сделать свой дом действительно безопасным и удобным. К тому же важно правильно выбрать электрику. В этом вам поможет магазин «ЭлектроМаркет».

 

Здесь у любого электрика глаза разбегутся: электро- и бензоинструменты, розетки, удлинители, выключатели, провод и кабель, клеммы, WAGO, зажимы, разъемы, наконечники, соединители, гильзы, контакторы, реле, щиты, металлические шкафы, счетчики и измерительные приборы, светотехника, элементы питания, громозащита... В общем, проще сказать, чего здесь нет. Даже ретропроводка имеется! Ассортимент удовлетворит любого - как профессионала, так и обычного покупателя.

 

Консультанты сориентируют в бесконечном выборе электротоваров известных производителей как отечественного, так и импортного производителя. Здесь вы найдете продукцию таких зарекомендовавших себя брендов, как TDM ELECTRIC, ABB, Schneider, DKC, Legrand, WOLTA, SDS, Gauss, ТД Гринел, Энергия, Apeyron и многие другие.

Все товары сертифицированы, а значит, хорошее качество - гарантировано!

«АКВАФОР»

🌎http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Вы знали, что за всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 т воды? После кислорода вода – самое необходимое вещество. Но самое важное, конечно, - какую воду вы будете пить. Бутилированная вода из супермаркета — это в большинстве случаев обычная вода из водопроводного крана, пропущенная через фильтр, а затем упакованная в пластик. Добросовестные производители бутилированной воды очищают воду при помощи промышленных обратноосмотических фильтров, которые на сегодняшний день обеспечивают наилучшее качество очистки воды.

У вас есть возможность получить воду точно такого же качества прямо у себя дома, купив фильтры и системы для очистки воды в магазине «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной».

Предлагаем обратить внимание на следующие товары, на которые действуют акционные цены:

1. Трио Норма Умягчающий - 2990 рублей (старая цена 3840 рублей, скидка 23%)

Доступная проточная система для очистки воды и снижения накипи. Вкусная и безопасная вода для любого семейного бюджета.

2. Аквафор Морион 101-S - 10990 рублей (прежняя цена 11490 рублей, скидка 5%)

Удаляет все вредные примеси из водопроводной воды, полностью устраняет жесткость воды – причину накипи, обогащает воду магнием и кальцием, эффективен даже при низком давлении в водопроводе

3. Кристалл - 3490 рублей (старая цена 4350 рублей, скидка 20%)

Фильтр для глубокой очистки питьевой воды с повышенным содержанием механических примесей. «Кристалл А» удаляет практически все загрязнители, которые могут встретиться в водопроводной воде. Рекомендуется для воды с большим содержанием песка, ржавчины и других механических примесей.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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