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Суд отказал ООО «Трактиръ 903» в выплате более 25 млн рублей за изъятый из собственности Дом Седельщикова

14.04.2025 14:54|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Трактирь 903» к комитету по управлению государственным имуществу о взыскании 25 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. 

Напомним, решением Арбитражного суда Псковской области от 11 мая 2023 года из собственности ООО «Трактиръ 903» изъят объект культурного наследия федерального значения «Здание производственного назначения», ХVII века» (Дом Седельщикова, бывший клуб «Подросток») и земельный участок, расположенные по адресу: Псковская область, Псков, улица Герцена, 5, для организации продажи с публичных торгов. 

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В апреле 2024 года комитет по управлению государственным имуществом Псковской области издал приказ «О проведении публичных торгов в форме электронного аукциона по продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия». По результатам публичных торгов по продаже имущества победителем аукциона признано ООО «Конструкторское бюро "Раскат"» - цена сделки 25 млн 76 тысяч 300 рублей 70 копеек.

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Общество обратилось в комитет с требованием о выплате ему вырученных с торгов денежных средств, в соответствии со статьей 54 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Комитет в ответе указал, что поскольку выплате подлежит сумма за вычетом суммы восстановительных работ, которая равна 85 млн 201 тысяча 850 рублей 36 копеек, основания для выплат денежных средств отсутствуют.

Недавно стало известно, что в Доме Седельщикова планируют построить новый офис «Конструкторского бюро Раскат». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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