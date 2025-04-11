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Выдачи ипотеки Сбера в марте выросли до 172 млрд рублей — Домклик

11.04.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Аналитический центр Домклик рассказал о ключевых событиях на российском рынке ипотеки, которые произошли в марте 2025 года. В этой части исследования эксперты описали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС), сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере. 

«В марте мы зафиксировали значительное увеличение объёмов ипотечного кредитования. По итогам месяца Сбер выдал 172 млрд рублей, что превышает февральские показатели на 36% и на 18% значения марта 2024 года. Кроме того, доля Сбера на рынке ипотеки достигла 68,7%. Хотя доля льготных программ оставалась высокой (87%), к концу первого квартала мы также отметили рост выдач по рыночной ипотеке. За прошедший месяц банк выдал более 22,5 млрд рублей по базовой ипотеке, что выше значений февраля на 15%. Это связано в том числе со снижением ставок по рыночным ипотечным программам», — сказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Рынок новостроек

Доля первичного рынка в общем объёме выдач снизилась на 4 п.п., однако в абсолютных значениях сумма выданной ипотеки на первичное жилье выросла на 27% по сравнению с февралём 2025 года и составила 113,3 млрд. Высокая доля первичного рынка (66%) поддерживается за счёт действия льготных ипотечных программ.

Наибольший спрос на новостройки демонстрируют Республика Бурятия (81%), а также Чувашия, Архангельская область, Хабаровский край, Якутия и Рязанская область – в этих регионах доля «первички» составляет 80%. Высокая доля первичного рынка отмечена и в Приморском крае (79,5%).

Рынок готовой (вторичной) недвижимости

По данным Домклик, спрос на вторичное жильё растёт как в абсолютных, так и относительных значениях. По сравнению с февралём 2025 года объём ипотечных кредитов на приобретение вторичного жилья вырос на 62% и превысил 50 млрд руб. В относительном выражении доля вторичного рынка увеличилась на 5 п.п. и составила 30%.

Таким образом, в марте рост вторичного рынка продолжился, что переломило отрицательные тенденции. Напомним, что с октября 2024 года по январь 2025 года доля вторичного рынка стабильно сокращалась.

Наибольшая доля вторичных сделок отмечена в регионах с невысокими объёмами строительства. Как и в прошлом месяце регионами, лидирующими по доле ипотечных сделок на вторичном рынке, стали Чеченская Республика (79%), Томская область (68%) и Амурская область (55%).

Среди регионов с наибольшими объёмами ипотечных выдач (представлены на графике) сравнительно высокая доля ипотеки на вторичное жильё наблюдается в Республике Башкортостан (38%) и Тюменской области (37%).

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Хотя доля ИЖС в общем объёме выдач не изменилась, в денежном выражении спрос на программу растёт (более 20% к прошлому месяцу). Это позволяет со сдержанной долей уверенности говорить о том, что к окончанию весны и в преддверии лета спрос на ИЖС может вырасти. Кроме того, 1 марта начал действовать закон, повышающий безопасность проведения сделок и прозрачность строительства.

Наибольший спрос на ИЖС по итогам марта зафиксирован в Астраханской области (8%), а также Якутии, Краснодарском крае и Башкортостане – по 6% соответственно.

Как считали аналитики: изменения в методологии

С января 2025 года методика расчета структуры ипотеки изменилась: теперь эксперты берут за основу не количество оформленных кредитов за месяц, а их сумму, включая последующие выдачи (транши).

Источник: Псковская Лента Новостей
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