Общество

Изъятый псковскими приставами телефон заставил виновника ДТП оплатить долги

Судебные приставы Псковской области принудительно взыскали задолженность путем конфискации мобильного телефона должника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФССП России по региону.

Москвич, игнорируя правила дорожного движения, попал в аварию с мотоциклом, двигавшимся в одном потоке. Водитель машины не успел среагировать на наличие другого транспортного средства, что привело к столкновению и травмированию водителя мотоцикла, а также повреждению техники последнего.

Установив вину автовладельца, потерпевшая сторона обратилась в суд с требованием компенсировать моральный ущерб. Суд удовлетворил иск, обязав виновника выплатить компенсацию в сумме 614 тысяч рублей, возместить расходы на экспертизу в размере 15 тысяч рублей и уплату госпошлины в размере 17 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу материалы дела поступили в службу судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов. Приставы известили должника о начале исполнительного производства и разъяснили последствия отказа исполнять обязательства.

Поскольку гражданин не спешил добровольно погасить долг, приставы решили проверить финансовое положение должника. Установив наличие денежных средств на банковских счетах, они наложили на них арест. Во время личного визита к должнику сотрудник службы обнаружил у мужчины дорогостоящий мобильный телефон.

Решив применить дополнительное средство воздействия, пристав составил акт ареста имущества и изъял гаджет. Уже на следующий день мужчина появился в отделении службы с оплаченными квитанциями. После подтверждения погашения долга телефон вернули владельцу. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.