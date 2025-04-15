Общество

Более 717 тысяч россиян прошли военную подготовку в 2024 году

Более 717 тыс. россиян прошли полный курс по основам военной службы в 2024 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий Рощенко в ходе заседания совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации.

«В результате принимаемых мер в 2024 году подготовка граждан по основам военной службы проводилась почти в 38 тыс. образовательных организаций. При этом подготовку граждан по основной службе проводили более 33 тыс. преподавателей, из них более 16 тыс. преподавателей, имеющие опыт военной службы. В результате эффективной работы, направленной на подготовку граждан к военной службе, в 2024 учебном году полный курс по основам военной службы прошли более 717 тыс. участников», - заявил Рощенко.

Он подчеркнул, что при этом пятидневные сборы с использованием учебно-материальной базы соединений воинских частей, а также Центра военно-патриотического воспитания прошли более 660 тыс. участников. «Что составляет почти 99% от общего количества обучаемых. Основными площадками подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию стали учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и зональные центры военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе», - отметил Рощенко.

По его словам, в настоящее время в России работает 150 учебных центров «Авангард», на базе которых в 2021-2024 годах было проведено свыше 5 тыс. учебных сборов с участием более 540 тыс. старшеклассников, пишет ТАСС. «Кроме того, в настоящее время открыто 939 зональных центров, в которых прошли учебные сборы более 370 тыс. человек», - добавил Рощенко.