Политика

«Яблоко» может ввести ограничение срока пребывания в должности руководителей региональных отделений партии

«Яблоко» может ввести ограничение срока пребывания в должности руководителей региональных отделений партии. О соответствующих изменениях в устав «Яблока», которые могут быть приняты в ближайшее время, в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» рассказал руководитель Псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг. К слову, этот пост он занимает уже 22 года.

«В ближайшее время в «Яблоке» состоится реформирование устава, и партия будет вводить ограничение сроков пребывания в должности руководителей региональных отделений. Сначала это было введено на уровне федерального руководства партии. Тот же принцип будет в той или иной форме распространен на региональные отделения. Так что смена руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко», так или иначе, произойдет. Мы будем проводить праймериз и будем открыты для всех членов партии», - пояснил Лев Шлосберг.

Также он прокомментировал вероятность назначения на пост руководителя псковских «яблочников» Николая Кузьмина - политического активиста, члена регионального совета «Яблока» и штаба Навального в Пскове. «Николай Кузьмин - член «Яблока», активный гражданин. Глубоко уважаю его гражданскую и политическую деятельность. За последние годы он стал одним из немногих заметных людей в политической жизни, вырос как оратор и даже в судах защищает свои весьма яркие выступления. Приветствую его участие в политике», - отметил лидер псковского «Яблока».

«Путь к выдвижению на пост председателя регионального отделения у нас ни для кого не закрыт, и если бы он заявил о своих притязаниях, он бы в них (в выборах лидера отделения - ред.) участвовал», - заключил Лев Шлосберг.