Политика

Антон Минаков о пользе прививок, политграмотности и самом строгом кастинге кандидатов

Гостем нового выпуска программы «Гайд-парк», вышедшего 18 февраля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), стал региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним обо всем самом интересном и важном, что происходит в жизни партии, о вчерашних предложениях Владимира Жириновского президенту Путину. Также гость студии рассказал о подготовке псковского отделения ЛДПР к выборам.

Александр Савенко: Начать предлагаю с несколько другой темы, более близкой Антону Александровичу. Знаю, что на прошлой неделе вы сделали прививку от коронавируса. Причем, сделали это под объективы фото- и видеокамер, превратив такой достаточно рутинный процесс в инфоповод. Были у вас сомнения, делать - не делать, - и как себя чувствуете сейчас?

Антон Минаков: Серьезных сомнений у меня не было, так как у меня достаточно современное отношение к прививкам, а не как в 18 веке — что их надо бояться, что это нечто плохое и злое. В прошлую пятницу я сделал себе прививку, перед этим сдал тест на антитела. Он показал, что болезни у меня не было, поэтому с чистой совестью я пошел на эту прививку. Весь день чувствовал себя прекрасно, будто ничего и не было. Единственное, что на следующий день было некое состояние усталости, которое рассосалось к обеду. И все. Больше меня ничего не беспокоит. Я готов ко второй фазе вакцинации. 2 марта планирую это сделать, поэтому хотел бы обратиться к радиослушателям. Наша прививка одна из самых лучших, если не самая лучшая в мире. Опробована лично на мне. После второй фазы прививки снова планирую сдать тест на антитела и опубликую результаты в соцсетях. К слову, Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР - ред.) был одним из первых, кто сделал прививку в России. Это широко освещалось в СМИ. У нас большой штат сотрудников, соратников. Они говорили: «Ты сделай первым, а мы потом посмотрим». До этого никто не хотел делать прививку.

Александр Савенко: Партийная дисциплина. Раньше вы смотрели на Владимира Вольфовича, а теперь смотрят на вас.

Антон Минаков: Не соглашусь с вами, поскольку я бы эту прививку сделал и раньше. Просто в Псковской области она появилась намного позже, чем в Москве. У меня не было сомнений — делать или нет. Я просто ждал момента, когда вакцина поступит в наш регион. После того, как я сделал прививку, на меня посмотрели мои помощники, сотрудники, соратники, и после этого количество желающих привиться выросло в разы. Мои помощники уже спорят, кто будет следующим. Если раньше никто не хотел делать, то теперь между собой спорят. Количество вакцин ограничено, но прививки будут сделаны всем желающим. Хотелось бы сказать нашим радиослушателям: делайте прививку, здесь бояться нечего. Небольшое недомогание, которое может быть после прививки, не идет ни в какое сравнение с теми последствиями, которые могут быть после коронавируса. Обезопасьте себя и своих близких.

Александр Савенко: Давайте от темы коронавируса перейдем к актуальным темам общественно-политической и социально-экономической повестки. Вчера состоялась встреча президента Владимира Путина с руководителями партийных фракций Госдумы. Присутствовал на ней и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высказал ряд инициатив, в том числе предложил ввести продовольственные сертификаты для граждан с низкими доходами. Думаю, вы эту идею поддерживаете. Как думаете, насколько реально введение таких сертификатов и что это даст?



Антон Минаков: Я поддерживаю эту инициативу не как региональный координатор ЛДПР, а как гражданин. Мы прекрасно знаем, что социально-экономическая ситуация в стране сейчас тяжелая. Это связано и с пандемией, и с санкциями. Поэтому меру, предложенную Владимиром Жириновским, я поддерживаю как независимый обыватель. Искренне убежден, что она позволит снять часть финансовой нагрузки с нашего населения. Эта мера необходима, потому что, на мой взгляд, меры поддержки, которые оказывались на уровне государства в период пандемии, были крайне недостаточными. Я даже не говорю про бизнес, я говорю про обычных граждан. Большая часть населения России находится за чертой бедности, в том числе в Псковской области. Убежден: если данная мера будет поддержана большинством в парламенте, она сможет кардинально изменить текущую ситуацию в лучшую сторону.

Александр Савенко: Знаю, что ваши коллеги из городского отделения ЛДПР раздавали всем желающим семена укропа, редьки в рамках акции «Грядка Жириновского». Это из той же серии помощи бедным?

Антон Минаков: Совсем нет. Данная акция проходит ежегодно, и, как только нам поступают агитматериалы из Москвы, мы сразу их реализуем среди жителей Псковской области. Эти два мероприятия никак между собой не связаны. У нас эти мероприятия проходили, проходят и будут проходить даже после выборов. Помимо семян, там достаточно большой набор - все основные овощи и, по-моему, даже фрукты, которые можно выращивать на территории СЗФО. Они раздаются регулярно. Это некая социальная помощь со стороны ЛДПР. Мы, как можем, помогаем нашим жителям. Тем более в преддверии весны, когда на носу сезон посадок, грядок, мне кажется, эта помощь будет максимально полезной и эффективной. Последний раз подобное мероприятие проходило в прошлую субботу на центральном рынке. Люди сначала настороженно относились, спрашивали, «а сколько денег мы вам за это должны?», «а можно это взять?», «а нам за это ничего не будет?»...

Александр Савенко: «а можно нам потом не голосовать за ЛДПР?»...

Антон Минаков: Отвечу на ваш комментарий. Многие голосуют и поддерживают ЛДПР, но боятся об этом заявлять публично. Тем не менее, когда это мероприятие проходило, первые минут 10-15 люди относились с опаской, как и к любому мероприятию, где идет раздача какой-то помощи от ЛДПР, но сработало сарафанное радио, и буквально через 20 минут об акции знал весь рынок (а это преимущественно люди пенсионного возраста, которые живут за счет этих посадок). Мы раздали несколько сотен наборов буквально за час-полтора.

Александр Савенко: Путин, насколько я понимаю, вроде бы не против идеи ЛДПР о продуктовых сертификатах - даже поручал обсудить ее правительству, которое ЛДПР часто критикует. Кстати, сегодня Михаил Мишустин и все руководство экономического блока кабмина находятся в Пскове, обсуждают, как поднять нашу область. Скажите, у вас есть надежда на то, что это поможет региону как-то развиться и уйти с последних мест в рейтингах социально-экономического положения?

Антон Минаков: Отношусь к этому прагматично, поскольку имею хороший опыт работы в политике и вижу, что за год до выборов либо в год их проведения чиновники высшего уровня начинают шевелиться, ездить, что-то делать и что-то обещать. При этом что-то действительно делается, но это предвыборный год. Безусловно, люди, которые находятся у власти, начинают шевелиться, потому что хотят эту власть сохранить. Но, если мы вспомним наши с вами эфиры, я еще в 2016 году ванговал в интернете, то есть предсказывал, что пройдут выборы - и вы за всю эту оказанную вам помощь, за все эти приезды ваших чиновников ответите. Прошли выборы 2016 года, и что мы видим? Повышение налоговой ставки, повышение НДФЛ, повышение пенсионного возраста и так далее. 2021 год здесь не исключение. Почему высшие чиновники не приезжают к нам не накануне выборов, а в течение года, и не решают какие-то проблемы? На мой взгляд, будет создаваться видимость активной деятельности партии власти и правительства. А после выборов всему нашему населению за это придется ответить: я предрекаю повышение цен на основные виды товаров, повышение дополнительных налоговых ставок. Призываю избирателей смотреть на то, что делается в течение пяти лет, а не за полгода до выборов. Поэтому к приезду высших руководителей я отношусь не то что скептически, а, может быть, даже негативно, потому что те (некрасивое слово) подачки, которые закинет населению партия власти, чтобы сохранить свой процент на выборах, потом вернутся к населению в виде повышения налогов, сборов и так далее.

Александр Савенко: Вот и перешли мы постепенно к теме выборов депутатов Госдумы и регионального парламента, которые пройдут в этом году. Несколько недель назад вы в этой студии говорили, что уже подготовили и направили высшему руководству ЛДПР свои предложения по команде кандидатов от Псковской области, по стратегии и тактике избирательной кампании. Есть ли уже какая-то реакция? Поддержало руководство партии ваши предложения?

Антон Минаков: Не могу прямо ответить на ваш вопрос. Не потому, что хочу съюлить, а только потому, что я отправил свои предложения по спискам депутатов от каждой региональной группы от единого округа, но это лишь мои предложения. Непосредственное решение будет принято на Высшем совете, который пройдет в первой половине марта, и потом он должен быть утвержден на конференции. Тем не менее, списки нами составлены по всем округам. Это все уважаемые люди, которые не первый год в партии и которые проходят очень строгий кастинг. На мой взгляд, у ЛДПР самый строгий кастинг кандидатов - очень много требований. Это должны быть молодые люди, ни в коем случае не имеющие собственного бизнеса, потому что человек, имеющий бизнес и приходящий в политику, будет его отстаивать. Таких кандидатов мы стараемся отсеивать еще на начальном этапе. Это должны быть кандидаты, не имеющие за своими плечами уголовных дел. Мы стараемся выбирать в кандидаты тех людей, живущих на местах, которых знают местные жители и, в случае проблемы, всегда могут к ним обратиться.

Александр Савенко: Что касается выборов в Порхове, которые пройдут в апреле, знаю, что у ЛДПР появился там кандидат. Все критерии, которые вы перечислили, применимы к вашему кандидату в Порхове?

Антон Минаков: Абсолютно. Это на 100% наш кандидат - Антон Андреев. Он не имеет бизнеса, работает в системе РЖД, далеко не на руководящей должности. Это человек, который имеет хорошую репутацию, пользуется уважением среди жителей района и уже не первый год состоит в ЛДПР, поддерживает наши идеи, нашего лидера. Поэтому мы господина Андреева и выдвинули. В прошлую субботу как раз прошла районная конференция по выдвижению кандидата от ЛДПР. И я обращаюсь ко всем жителям района...

Александр Савенко: Давайте только без агитации.

Антон Минаков: Хорошо. Тогда следующий вопрос.

Александр Савенко: Несколько недель назад мы с вами обсуждали тему протестной активности в России, в том числе в Псковской области. Однако очень быстро протест схлопнулся, что подтвердило и ваш прогноз. Вы говорили, что «Псковскую область волна митингов и протестов не захлестнет - в Псковской области и своих проблем достаточно - более существенных, чем ситуация с Навальным, которая на регион в принципе никак не влияет». По вашему мнению, следует ли в ближайшее время ожидать хоть каких-то проявлений протестной активности и как она дальше может влияет на общественно-политическую ситуацию?

Антон Минаков: Безусловно, стоит ожидать роста протестной активности. Прежде всего, это коснется Москвы и Санкт-Петербурга, но волна пойдет и по регионам. Есть мем, что ЛДПР — это партия, которая делает самые точные политические предсказания в лице нашего лидера Владимира Вольфовича. Далеко за примерами ходить не надо. В 2007 году он предсказал войну и геноцид в Южной Осетии. Был на передаче у Соловьева, все тогда смеялись, а в августе 2008 года уже никто не смеялся. И таких примеров много. Сегодня Жириновский говорит - и пожалуйста, через год-два это происходит. В какой бы манере он это ни выражал, но в плане именно политического прогноза я искренне убежден, что ЛДПР является четким прогнозистом. Наш следующий прогноз: протестные акции будут нарастать уже в конце весны. И, чем ближе будут парламентские выборы, тем больше этих протестных акций будет. Петербург и Москва - понятно, это изначально столицы протеста, но волна негодования прокатится и по регионам. Хотелось бы напомнить выступление Жириновского, что не стоит людям запрещать митинги и акции. Ну дайте им возможность выйти, высказаться и разойтись по домам. Ну зачем вызывать ОМОН? Не дай бог повторения белорусского сценария. Это было бы недопустимо в 21 веке на территории РФ. Поэтому протестные акции будут, людям нужно давать возможность высказываться, но надо сделать поправку, что какие-то волнения могут поддерживаться со стороны Запада.

Не хотелось бы заниматься популизмом, которым у нас занимаются на федеральных телеканалах. Более того, с января прошлого года у меня нет телевизора. Точнее он есть, но я его использую только как монитор для просмотра того, что происходит в интернете. Искренне убежден, что любой человек имеет право на выражение своего мнения, но только если это не противоречит закону. Это не должны быть проявления экстремизма, поддержки запрещенных в России организаций, но люди имеют право на протест. И если они хотят его высказать, дайте им такую возможность, дайте площадку. ЛДПР не раз сталкивалась с ситуацией, что нам не разрешали проведение каких-то мероприятий. Допустим, захотели мы провести митинг против повышения пенсионного возраста. Какую бы точку в городе и какое бы время мы ни выбрали, там обязательно за час до нас будет зарегистрирована, например, «Молодая Гвардия».

Помню, Александр, у вас как-то был эфир на «Эхе Москвы», и вы на нем рассуждали: почему оппозиция покорно соглашается с тем, что ей запрещают проводить митинги. Помню, тогда я дозвонился к вам в эфир и сейчас повторю. В ЛДПР много молодых, талантливых ребят. Это новое поколение, которое прекрасно разбирается в интернет-пространстве, в медиа, и я не хочу, чтоб этих ребят, наших активистов, ОМОН бил дубинками, чтобы вместо того, чтобы сдавать сессию, они сидели в КПЗ. Правила игры придумали не мы, но мы вынуждены под них подстраиваться. Если мы не идем на амбразуру, это не значит, что мы находимся под влиянием партии власти. Я просто не хочу, чтоб наших соратников мучили в КПЗ.

Александр Савенко: В продолжение разговора о том, что говорят представители власти и штатные пропагандисты на федеральных каналах. Одна из таких тем после протестных акций января - привлечение к этим мероприятиям молодежи, в том числе несовершеннолетней. И вроде все сходятся во мнении, что нельзя совсем юных тянуть в политику, это, дескать, чуть ли не за гранью добра и зла... И на этом фоне мы видим акцию псковских либерал-демократов - конкурс детских рисунков «Поздравь Жириновского с 75-летием». Знаю, что реакция на ваш конкурс очень неоднозначна. Кто-то вообще посчитал, что это какая-то шутка. С другой стороны, прозвучала и тема: а как это так — несовершеннолетних детей тянут в политику. Поясните, кому пришла в голову такая идея и как отвечаете на подобные упреки в свой адрес.

Антон Минаков: Во-первых, нашу инициативу интерпретировали совершенно неправильно. Безусловно, нельзя детей втягивать в массовые демонстрации, митинги — не дай бог, чтоб они столкнулись с тем, что было в Москве и Петербурге. Это категорически запрещено. Но кто сказал, что детям нельзя с малолетства прививать чувство того, что они хозяева страны и могут влиять на политический процесс? Если честно, я рассчитывал, что вы мне зададите такой вопрос и даже немного подготовился. Когда начинал карьеру в заксобрании 10 лет назад, первое, что я начал делать, - это ездить по районам Псковской области. Мне было 24-25 лет, и я сделал вывод, который не замечал ранее. Я встречался с местными жителями, почти везде спрашивал, что для вас сделал действующий глава района, а они мне говорили — ничего, стало только хуже. Я спрашиваю: «А почему вы тогда продолжаете его поддерживать и за него голосовать?». И мне повально, почти в каждом районе отвечали: «Ну, а что мы можем сделать? И я тогда задумался. Это ж какие усилия — материальные, моральные — требовалось затратить нашему правительству, чтобы людям в голову вбить мысль, что мы на своей земле не хозяева, нам как скажут, так и будет. Я тогда был в некотором шоке, несколько дней обдумывал, как из гордого народа вытравили мысль, что мы — хозяева своей земли! Это же ужасно.

Поэтому я убежден, что юным гражданам РФ надо с раннего возраста прививать политическую грамотность, объяснять, что это ваша страна, вы имеете право принимать свои решения, вы выбираете себе депутатов и президента, а мы - ваш обслуживающий персонал — должны делать то, что вам необходимо. Почему вы считаете, что вы не хозяева своей земли? К сожалению, это чувство национальной гордости вытравливалось поколениями, и цель, к сожалению, достигнута. Единственный выход из этой ситуации я вижу только в том, что в школе надо вводить уроки политологии, объяснять гражданам, что это ваша земля, ваши ресурсы и вы должны принимать решение, каков будет политический строй, какая партия будет руководящей, вы владельцы своей страны. А как это можно сделать? Безусловно, приглашая детей на митинги, на столкновения с ОМОНом, этого сделать нельзя. Но можно делать, устраивая какие-то мирные политические акции, уроки политологии, рассказы об устройстве госстроя, политической истории России, в том числе такие вот конкурсы рисунков.

У нас не так много ресурсов. Мы не партия власти. Нас в областном Собрании три депутата против 30 с лишним депутатов от «Единой России», у нас мало рычагов, чтобы прививать населению чувство гордости и собственности своей земли. Кстати, конкурс рисунков — это не наша, а федеральная инициатива. Оно будет проходить по всей стране, и ничего плохого в том, если дети узнают, кто такой Владимир Вольфович, не будет.

Александр Савенко: Не могу вас не спросить еще о теме коррупции. Вы прокомментировали ЧП в областном комитете по управлению госимуществом, где правоохранители проводят разбирательство. В чем суть вашего предложения? Как я понимаю, вы предлагаете назначать каждому крупному чиновнику заместителей от других партий. Как в этом случае удастся решить проблему коррупции?

Антон Минаков: Это пример наших смоленских соседей. Первое, что сделал Алексей Островский, став губернатором, - он назначил своими заместителями представителей разных партий, что привело к полному балансу в администрации и областном парламенте. Эта модель конструктивно работает. Если вы посмотрите показатели, в Смоленской области после прихода губернатора от ЛДПР большинство социально-экономических показателей растут. Я убежден, что на данный момент чиновники и партия власти — примерно одни и те же люди, которые покрывают друг друга. Дайте решающее большинство оппозиции, которая никак с ними не повязана - и тогда под каждым чиновником - федеральным, региональным или муниципальным — зашатается кресло. Потому что мы все начнем с них спрашивать. Пользуясь случаем, хочу обратиться к избирателям. В сентябре обязательно придите на выборы. Давайте что-то попробуем вместе изменить в стране в лучшую сторону.

Александр Савенко: Правильно ли я понимаю, что вы выступаете, в том числе, за то, чтобы у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появились замы от региональных отделений разных партий? Допустим, Антон Минаков, Олег Брячак, кто-то еще. И в этом случае все получалось бы значительно лучше.

Антон Минаков: Давайте посмотрим на это с другой стороны. У нас есть четыре партии-титана, они представляют интересы миллионов избирателей. Поэтому ни в коем случае нельзя делать так, чтобы руководитель региона назначал себе замов из своей же партии. У нас в стране демократия. Дайте вы инструменты разным партиям, в том числе ЛДПР, коммунистам и, упаси господи, даже «Справедливой России»! Тем самым вы покажете состоятельность и исполнительной, и законодательной власти.