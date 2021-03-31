Политика

Игорь Сопов: Участие россиян в голосовании должно оставаться правом, а не обязанностью

Участие граждан РФ в голосовании на тех или иных выборах должно оставаться правом, а не обязанностью. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, комментируя практику некоторых зарубежных стран, где неучастие в голосовании карается законом — от штрафа до пожизненного лишения избирательного права.

«Еще в начале 20 века люди выходили на баррикады и гибли за право голосовать. За право, а не за обязанность! Считаю, что введение штрафных санкций нанесет серьезный удар по легитимности системы. Тогда все наши оппоненты, в том числе западные, начнут нас критиковать, что мы пригоняем людей на участки, ограничивая их права и накладывая штрафы. Ни в коем случае», - сказал Игорь Сопов.

Кроме того, по его словам, обеспечение явки на выборы является обязанностью партий. Между тем, задача избирательной системы — информировать избирателей о подготовке, проведении и итогах выборов. «В этом смысле нами делается все возможное. А если человек знает, куда и в какой день прийти проголосовать, но понимает, что такого кандидата, за которого он хотел бы проголосовать, нет, - это уже другая история, которая больше относится к компетенции партий», - заключил председатель облизбиркома.