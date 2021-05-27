Политика

Александр Котов рассказал, за кого отдал голос на предварительном голосовании «Единой России»

Спикер регионального парламента принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото: Псковское областное Собрание

Заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов одним из первых проголосовал на предварительных выборах «Единой России». Он пришел на счетный участок, расположенный в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (микрорайон Овсище), сразу же после его открытия.

Александр Котов напомнил, что региональное отделение партии обращается к избирателям с просьбой помочь определиться с кандидатами на сентябрьские выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.

«Я проголосовал за кандидатов, которых считаю наиболее авторитетными, эффективными. Даже могу сказать, это не секрет: я проголосовал за Александра Козловского и за Александра Борисова. Я считаю, что это серьезные, авторитетные, ответственные люди, обладающие необходимым опытом для работы в федеральных органах государственной власти. Хочу пожелать им удачи», - подчеркнул он и призвал избирателей, которые еще не успели проголосовать дистанционно, прийти на счетные участки и сделать свой выбор.

Напомним, в Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

Параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.