Политика

Игорь Дитрих: У нас в семье 12 медиков, мы голосуем вместе

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих вместе с семьей проголосовал на предварительных выборах «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«У нас в семье 12 медиков. И мы все голосуем вместе. Так было и во время выборов президента, и на голосовании за поправки в Конституцию, - отметил он. – И теперь мы пришли все вместе голосовать. За будущее наших детей! Мы поддерживаем президента и "Единую Россию"!».

По его словам, процедура предварительного голосования – правильная, потому что «кандидатов много, а она позволяет выбрать лучших из лучших». Он добавил, что во время голосования отдает предпочтение молодым и опытным политикам.

Напомним, жители региона имеют возможность выбрать кандидатов от «Единой России», которые представят партию на выборах в Госдуму и в Псковское областное Собрание.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

Напомним, параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.