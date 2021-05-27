Политика

Андрей Михайлов о предварительном голосовании: Призываю каждого исполнить свой гражданский долг

Свой выбор в предварительном голосовании «Единой России» сделал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Андрея Михайлова «ВКонтакте»

Он напомнил, что сегодня последний день, когда можно принять участие в предварительном голосовании.

«Сегодня я сделал свой выбор. Призываю каждого исполнить свой гражданский долг!» - добавил Андрей Михайлов.

Напомним, в Псковской области проходит предварительное голосование по отбору кандидатур от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

Напомним, параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.