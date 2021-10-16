Политика

«Постскриптум»: О поствыборном раскладе в Псковской области и новых кадровых назначениях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 18 октября.

Сегодня ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудили поствыборный расклад в Псковском областном Собрании и новые кадровые назначения. Напомним, на минувшей неделе коллективу ГППО «Псковпассажиравтотранс» представили нового директора - Юрия Михайлова, а пост председателя комитета по труду и занятости Псковской области покинул Сергей Аржаников.