Общество

Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза

Для профилактики развития варикоза и тромбоза не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце, а также носить узкую одежду и тесную обувь, рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

«В качестве профилактики я бы порекомендовала не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце… Не стоить носить узкую одежду и тесную обувь, следует следить за своим весом и вести активный образ жизни», - отметила Смирнова, говоря о мерах профилактики варикоза и тромбоза.

Кроме того, людям, работа которых сопровождается длительным сидением за столом, флеболог посоветовала чаще менять положение ног, шагать на месте, вращать стопы, а также заниматься лечебной физкультурой, пишет РИА Новости.

«Основные физические упражнения - это сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, круговые движения стопы в голеностопном суставе, ходьба или бег на месте. Также полезны упражнения лежа на спине, широко известные всем "велосипед", "ножницы". Эти простые правила помогут сохранить ваши ножки здоровыми и красивыми как можно дольше», - добавила она.