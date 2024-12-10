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Общество

Александр Гончаренко о депутатах седьмого созыва и работе гордумы в 2024 году

11.12.2024 16:40|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко стал гостем программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 декабря. Он подвел итоги 2024 года, рассказал о важности контрольных выездов и планировании бюджета на 2025 год.

 

— Каким был уходящий год для Псковской городской Думы в целом? На чем был сделан акцент в работе городского парламента: нормативно-правовой деятельности, взаимодействии с избирателями, решении конкретных проблем жителей округов?

— Седьмой созыв Думы был сформирован в 2022 году, уже был сентябрь. В состав Думы вошли 25 человек. 15 от одномандатных округов и 10 представителей по партийным спискам. Вот такая цифра. У нас получилось так, что 51% - это были вновь избранные депутаты, а 49% - тех, кто пришел во второй, третий, а иногда и в четвертый раз. У всех был свой подход. Все мероприятия, которые организовывались, по-разному оказывали воздействие на наших депутатов. Кто-то смотрел, сидел, слушал снисходительно, а кто-то как губка все это впитывал. Так уж получилось, что все вместе, при участии администрации, мы очень филигранно подошли к подбору председателей и заместителей председателей различных комитетов. Это должны быть люди, у которых за плечами приличный бэкграунд, которые готовы будут к тому, что придется решать очень серьезные вопросы.

Так у нас и получилось. Были подобраны люди, которые либо уже работали в Думе, либо за плечами у которых достаточно серьезные организации. Я вам хочу сказать, что у нас есть представители различных сфер деятельности, жизни. Это предприниматели небольшого размаха, средние, есть те, у которых очень серьезный бизнес за плечами. Каждый из них по-своему работает в Думе.

Для себя выстроил такую схему, что нужно вести обучение депутатского корпуса и их помощников. Продумали совместно с заместителями, совместно с начальниками отделов, руководителями городской Думы. Такой план мы запустили и продолжаем работать с ним.

Сейчас мы живем в таком состоянии, когда каждый из нас должен себя чувствовать участником специальной военной операции. Это концентрация сил, навыков, умений, стремление что-то сделать на своем рабочем месте, лучше и больше, по возможности.

Вот в этом направлении мы в Думе и пошли. И я вам хочу сказать, что одно из серьезных направлений — контрольные выезды на округа.

— Контрольные выезды депутатов на территории округов - насколько это эффективный инструмент работы? Есть ли конкретные примеры решенных проблем по результатам контрольных выездов? Не все вопросы удается решить сразу. Видимо, по результатам выстраиваете перспективные задачи?

— Эта форма не просто оправдывает себя. Это практика. И здесь видно все. Вот приезжаешь в округ на контрольный выезд. Он предполагает определенный уровень подготовки. У нас есть депутаты, которых не просто знают в округе, а которые как члены семьи. И его слово на округе работает как по волшебной палочке. Это видно по организации контрольного выезда. Глубина проработки вопроса, глубина подбора тех людей, которые пришли и придут, которые могут анализировать, которые могут привести цифры, которые опираются на законодательную базу. И они, не стесняясь: вот глава города, руководители структурных подразделений администрации - задают вопрос и говорят: давайте думать, давайте соображать. Подталкивают. Был один из недавних выездов по осени, когда люди говорят, что здесь в основном живут многодетные семьи, а у нас дороги нет, с электричеством проблемы. Я хочу сказать, что отдать надо должное главе города Борису Андреевичу Елкину. Он выслушал всех. Помощники, которые стояли рядом, все это дело фиксировали. И он тут же говорит: «Уважаемые коллеги, взять сразу и сделать я при всем желании не смогу. Бюджет не позволит, но буду думать». После выезда наш депутат готовит итоговый документ, который читает глава города, и он делает пометки себе и забивает в план. Самое интересное, что итоги 2024 года все, которые намечены, перейдут в план работы в 2025 году.

Из того, что мы наметили по 2023 году, на сегодняшний день гарантировано выполнено в пределах 45%- 47%.

— Наиболее тяжелые вопросы, комплексные, как планируются?

— Они планируются на перспективу. Мы организация достаточно серьезная, и у Бориса Андреевича очень серьезный аппарат специалистов. Они просчитывают возможные варианты, как будет формироваться наш бюджет. Все же начинается с бюджета, с возможностей бюджета. Контрольный выезд на округ — это формат, который позволяет депутату изложить городской администрации все то, что он слышит от своих избирателей. А руководителю, высшему должностному лицу, главе города, вживую все это дело увидеть. После каждого контрольного выезда проходит совещание, на котором задачи уточняются.

Не заметить, что город меняется, может только человек, который ничего не хочет видеть. Я помню, как я сюда приехал, какой был город. Теперь это два разных города. И это работа всех. Это псковичи, это депутаты, которые представляют их интересы. Мы должны вникать, разбираться, подсказывать и помогать им реализовывать все эти процессы. Контрольные выезды — очень эффективная, очень хорошая, очень полезная форма работы.

На следующий год уже собраны заявки. Каждый депутат предлагает дату проведения мероприятия, в каком месяце. Потом пытается представить план самого мероприятия: куда едем, что смотрим, какие предложения и какое направление работы.

— Какая работа проведена депутатами по выполнению наказов избирателей? Наказы ведь тоже бывают разные: от конкретной бытовой ситуации до комплексной проблемы.

— Лично для меня наша партия «Единая Россия» - это политическая организация, у которой слова не расходятся с делами. Это можно в городе увидеть по таким моментам как работа по программам различного уровня. Есть программы, которые инициирует наш президент, есть программы, которые инициирует правительство. Есть программы, которые инициирует губернатор. Есть программы, в которых активным образом работает аппарат администрации во главе с главой города и, естественно, депутаты, депутатский корпус.

На округах средняя численность избирателей в пределах 11 тысяч человек, голосует, как правило, до 20%. Это по закону допускается и так далее, но меня возмущает, когда человек не голосовал, а потом предъявляет депутату. Вы не оказали ему в свое время доверие, а требуете от него действий. В моем понимании у депутата крылья становится больше и шире, когда он понимает, что люди его поддерживают.

Такая же ситуация с механизмом ТОСов. Когда мы пришли в 2022 году, у нас, по-моему, в городе было зарегистрировано 7 ТОСов, и один был в завершающей стадии. На сегодняшний день эта цифра за два с небольшим года уже в пределах 70 ТОСов. И кто эту работу сделал? Сделали комплексно. Работает администрация города, а мы как депутаты к этой теме подключились. И посмотрите, какие хорошие результаты у нас.

Наказы избирателей наши депутаты получали в период выборной кампании, они у них все учтены, некоторые уже исполнены, некоторые исполняются. Это наша основная работа. И наш депутат отчитывается об этом перед своими избирателями.

— Как депутаты отчитываются перед избирателями? Каким образом: размещение документов на определенных ресурсах, проводят личные встречи?

— Депутат Псковской городской Думы, Псковского областного Собрания, Государственной Думы - подотчетен только избирателям. Нет ни в уставе, ни в регламенте ни одного пункта, который бы говорил: «Товарищ председатель, вы можете воздействовать». Я для себя выработал два момента, на которые нужно обращать внимание. Это личный пример в этой работе и понимание того, что депутат - это особенный человек. Он наделен доверием людей, они ему доверили представлять их интересы, и он их обязан представлять. Работают все депутаты по-разному.

У нас есть один депутат. Я не буду сегодня называть фамилии, не обижайтесь. По первому округу (Юрий Бурлин - ред.). Он на второй позиции по всем этим вопросам среди наших депутатов. Человек понял, как это делается, и понял это в процессе.

Разобраться в потенциальных возможностях каждого депутата тоже было очень непросто. Там столько факторов: и опыт, и образование, и образованность, и умение работать с людьми, и повести за собой людей. На платной основе из 25 депутатов работают только 2 человека — это председатель городской Думы и его заместитель. Все остальные — это депутаты, общественники, которые не получают ни одной копейки. Они получают немножко денег на деятельность по обеспечению - бумагами, конвертами и так далее, и немножечко оплачивают труд своих помощников, а сами они работают по зову души, состоянию сердца и возможностям, которыми они располагают.

В основе своей депутатский корпус — это очень надежные люди. Это просто пример. Не буду называть суммы, которые некоторые депутаты вкладывают в восстановление здоровья наших ребят. У нас есть один депутат, который оборудование закупил для восстановления зрения наших ребят, которые проходят лечение в нашем военном госпитале. Мы дважды выезжали в зону СВО.

У нас активно работают депутаты на своих округах. Исходя из своих возможностей оказывают помощь. Поэтому, говоря в целом о депутатском корпусе, я считаю, что мне повезло в этом плане, потому что в основе всего этого очень надежные, очень порядочные, добросовестные люди, которые, будем так говорить, всегда готовы подставить плечо.

— Многие говорят, дескать, в Псковской городской Думе уже больше не услышишь острых дискуссий, полемики, выяснения отношений и так далее, что об этом думаете? 

— Я хотел бы услышать, и кто этот человек? Пусть бы он привел пример, когда депутат, представитель другой партии не мог высказать свою позицию. Мы слышим их позицию, мы ее знаем. 

— Вот вы говорите, что это надежная команда, товарищи. Бюджеты в этом году непростые, по какому принципу, как тщательно вы формируете бюджет?

— В основу, конечно же, идут программы. Приоритетно то, что влияет на жизнь человека. Очередную порцию своего восхищения отдать главе города, что он такую тему выделяет в особое направление как обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. И темпы эти каждый год нарастают, и количество денег, выделяемых на это дело, нарастает.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Бурлин Юрий Вячеславович депутат Псковской городской Думы по округу №1
Теги: #псковская городская дума #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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