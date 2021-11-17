Политика

«Гайд-парк»: Александр Козловский об актуальных законопроектах, обсуждаемых в Госдуме. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 ноября. Гостем студии стал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о законотворческой работе и актуальных законопроектах, которые обсуждались на пленарных заседаниях осенней сессии Госдумы. Так, гость студии прокомментировал два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, влияние внедрения системы QR-кодов на экономику страны.

Кроме того, Александр Козловский рассказал о ходе работы по формированию федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.