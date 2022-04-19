Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе в региональном парламенте и его деятельности в избирательном округе №7, а также о реализации «дорожного» нацпроекта на территории Псковской области.

Трансляция завершена.