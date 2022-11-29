Политика

«Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

«Гонки по вертикали» - программа, в которой мы говорим об актуальных событиях региональной политики, анализируем тенденции и пытаемся ответить на вопрос: «Что дальше?». Подсказкой к решению этой футурологической задачи на минувшей неделе служил бюджет. В России принимали главный финансовый документ на трехлетие. Не буду грузить вас триллионными цифрами доходов, расходов и дефицита, ибо это, ясное дело, на специалиста. Ни уму ни сердцу непосвященного астрономическая цифирь ничего не скажет - при желании всё это легко найти в Сети. Давайте лучше сразу обратимся к оценкам и комментариям, тут интереснее и понятнее.

С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.