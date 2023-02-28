Политика

Чиновников хотят заставить декларировать кредиты

Российские чиновники ежегодно подают декларацию о доходах, расходах и имуществе. Если выясняется, что госслужащий живет не по средствам, назначают прокурорскую проверку. По ее результатам нечестно нажитое имущество следует конфисковать через суд. Однако несоответствие доходов и расходов можно оправдать кредитами, которые сегодня не декларируются. Уточнить все финансы госслужащих призван законопроект, который обязывает чиновников отчитываться также о взятых займах. Госдума приняла документ в первом чтении 2 марта.

Документ вносит изменения в два федеральных закона — «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Поправки требуют от госслужащих отчитываться за расходы, связанные с погашением кредитов на сумму, превышающую трехлетний заработок чиновника и его супруги, за расходы при покупках в рассрочку или по поэтапному погашению кредита, а также о сделках, совершенных третьими лицами в интересах чиновника и членов его семьи.

При этом сомнительное или неоправданное имущество должно быть изъято, следует из документа.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева, такие нормы нужны, чтобы прикрыть существующие сейчас коррупционные лазейки, в результате чего у чиновников появляются «огромные дома и роскошные квартиры, которые в десятки раз превышают их годовые доходы».

«Предлагаемые поправки исключат возможность прикрыться кредитом в случае приобретения недвижимости, которая госслужащему просто не по карману. Потому что, конечно, именно госслужащие в первую очередь должны жить по нормам справедливости, чести и, конечно, закона», — сказал депутат «Парламентской газете».

А по словам зампреда того же комитета Анатолия Выборного, декларирование доходов чиновниками и соблюдение их адекватности расходам — часть эффективной борьбы с коррупцией. «Следующий логичный шаг в развитие антикоррупционного законодательства — усиление контроля не только над доходами, но и над расходами. На что и направлен законопроект», — сказал он «Парламентской газете».

Новые правила коснутся тех, кто занимает государственные должности федерального, регионального и муниципального уровней, членов советов директоров и сотрудников Центробанка, госкорпораций, социальных фондов, а также других госслужащих, которые сейчас обязаны декларировать доходы и расходы по закону.

Как следует из текста документа, под контролем государства окажутся сделки по приобретению недвижимости, земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг и цифровых финансовых активов, для оплаты которых брался кредит.

По мнению Анатолия Выборного, принятие законопроекта позволит повысить результативность борьбы с коррупцией и устранит сами причины и условия для таких правонарушений. «Таким образом, мы приводим законодательство в соответствие с самыми высокими мировыми антикоррупционными стандартами», — считает парламентарий.

После принятия документ может вступить в силу с 1 января 2024 года. При этом представлять сведения о расходах нужно будет по сделкам, совершенным с 1 января 2023 года.

Законопроект также устанавливает десятилетний «пресекательный срок». «Это означает, что решение об осуществлении контроля за расходами по каждой из сделок не может приниматься по истечении 10 лет с момента, когда они были совершены», — пояснил Выборный.

Инициатива содержит пункт о запрете изымать у чиновников имущество, которое они приобрели до вступления в должность.

Еще до внесения законопроекта в Госдуму в СМИ появилась информация, что документ впервые обяжет руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, в том числе директоров школ и главных врачей больниц, декларировать свои траты. Но против этого выступили в Госдуме и Совете Федерации.

Как позже прокомментировали в Минтруде, «законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах».