Политика

Кремль надеется провести прямую линию с президентом в 2023 году — Песков

Кремль надеется, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году состоится. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что да», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что прямая линия – это востребованный формат. Однако сроки проведения мероприятия пока не определены. Не исключено, что прямую линию совместят с большой пресс-конференцией главы государства, уточняет FlashNord.

Песков также добавил, что Путин по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ проведет накануне совещание и еще одно мероприятие по видео-конференц-связи 18 марта.