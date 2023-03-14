Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Госдумы Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о работе нижней палаты и о законопроектах, принятых с начала текущего года.

Почему закон о защите русского языка принят именно сейчас? Придется ли переименовывать калоши в мокроступы, тротуар в топталище, а «Акваполис» в «Водоград»? Надо ли госслужащих направлять на курсы военной подготовки? Может ли псковский регион рассчитывать на федеральную поддержку в реализации мероприятий событийного туризма?