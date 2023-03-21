Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Псковской гордумы Натальей Мельниковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5, председатель комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Наталья Мельникова.

Любовь Кузнецова обсудит с ней наиболее важные вопросы, которые рассматривает профильный комитет, актуальные проблемы 5-го округа и пути их решения. Также депутат расскажет о том, как строится ее взаимодействие с избирателями.

Трансляция завершена.