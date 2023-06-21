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Политика

В Госдуме приняли законопроект о налогах для работающих из-за рубежа

22.06.2023 11:59|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о взимании НДФЛ с тех россиян, кто после выезда за рубеж утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником на дистанционной работе или фрилансером с российскими заказчиками, был принят Госдумой в первом чтении.

Согласно законопроекту, налог будет взиматься по ставке 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей в год). Поправки к документу должны быть представлены до 4 июля. Соответствующая информация опубликована в электронной базе парламента, пишет RuNews24.

Как сообщается, поправки к документу должны быть представлены в срок до 4 июля. Согласно проекту закона, налоговая ставка будет действовать при соблюдении одного из двух условий. Первое: получатель платежа является российским налоговым резидентом, который получает оплату на свой счёт в банке России. Второе: средства поступают от российских организаций, ИП или подразделений иностранных структур, находящихся в России.

Теги: #налоги #работа #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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