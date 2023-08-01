Политика

Политическая апатия или отсутствие времени: как обеспечить явку на выборах-2023?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как обеспечить явку на выборах в Псковской области в 2023 году?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В сентябре этого года в Псковской области завершатся 12 избирательных кампаний. Голосование будет проходить в три дня – жители региона смогут выбрать удобное для себя время и посетить избирательный участок. Более того, проявить свою гражданскую позицию можно с помощью дистанционного электронного голосования, которое в этом году впервые распространено на весь регион. Казалось бы – все возможности для электората созданы.

Однако в последние годы социологи и политологи страны бьют тревогу из-за возрастающей политической апатии россиян. Большая часть общества не интересуется выборами как социально-значимым процессом. Причин низкого интереса избирателей к выборам множество: от неудобного для граждан времени голосования до тотального разочарования в избирательной системе. Многие объясняют свою позицию тем, что голосование, на их взгляд, уже ни на что не влияет, выборы проходят вне конкуренции, а результат известен заранее.

В этом году социология прогнозирует низкую электоральную явку. Согласно очередному опросу Фонда общественного мнения, резко выросло число отказов от участия в избирательном процессе. Еще неделю назад такой вариант считали для себя возможным только 9% респондентов, а ныне – уже 14%. Выросло количество и тех, кто затрудняется с ответом. Их теперь 18% вместо 15%. В совокупности получается, что треть участников опроса пока не планируют голосовать на выборах в этом году.

Падение, которое зафиксировал ФОМ, пока не слишком значительное. Но все-таки заметна тенденция на снижение интереса граждан к выборам, к тому же, по данным социологии, параллельно упали и рейтинги всех парламентских партий.

Сегодня мы решили выяснить: есть ли риск низкой явки на выборах в Псковской области? С чем связано падение активности избирателей? Как победить это явление? Планируют ли партии в регионе работать над повышением явки и агитировать своих сторонников активнее голосовать? Какие инструменты они будут для этого использовать? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Для того, чтобы люди активнее участвовали в выборах, им нужно предлагать удобные способы для голосования. Какие технологические методы существуют для этого в Псковской области, рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов. А интерес избирателей к голосованию подогревают кандидаты своими предвыборными программами и искрометными выступлениями.

«Тенденция не ходить на выборы прослеживается практически во всех странах, люди потеряли интерес к процессу голосования. Для того, чтобы люди ходили на выборы, им нужно предлагать дополнительные альтернативные способы голосования, удобные для них. Что делает для этого избирательная система Российской Федерации? Мы даем возможность голосовать в течение трех дней, многодневное голосование существенно повышает явку избирателей. Они могут проголосовать в рабочий день в пятницу и два дня выходных с 8.00 до 20.00. Это очень удобно. Мы опрашивали наших избирателей, им очень удобно голосовать в это время. Второе — альтернативные способы голосования. Это, прежде всего, дистанционное электронное голосование, когда вы можете проголосовать из любой точки нашей страны на выборах любого уровня, которые проходят у вас в области. Наши избиратели тоже оценили это, они пользуются этой услугой, когда не голосуют на избирательных участках. Также есть дополнительная услуга - голосование по месту нахождения, когда люди могут прийти в МФЦ или на свой избирательный участок и получить документ, который позволит им голосовать на другом избирательном участке. Дополнительно к этому мы делаем максимальное количество информационных сообщений, в том числе и на сайте Госуслуг, в электронных средствах массовых информации и на своих электронных ресурсах, где предлагаем избирателям прийти и проголосовать. Мы специально разработали "Выборы60". Это сайт, который рассказывает вам про ваших кандидатов. И в этом году было принято правильное решение Центральной избирательной комиссии провести дополнительное информирование наших избирателей, когда мы будем приходить к нашим избирателям и рассказывать им о том, как и где они могут проголосовать. Это личное информирование создаст определенный толчок для того, чтобы избиратели тоже пришли на избирательный участок. Заинтересовать избирателей выборами - задача кандидатов и политических партий, которые должны представить хорошие, качественные, продуманные программы того, как они будут работать со своими избирателями. И, естественно, это, скорее всего, яркие выступления, которые позволяли бы охарактеризовать ту или иную политическую партию и того или иного кандидата».

Судя по тенденции предыдущих лет, явка в этом году будет невысокой, считает депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Он рассказал о том, какие меры могут повысить явку на выборах до 70% и как ЛДПР будет агитировать своих избирателей активнее голосовать в этом году.

«Я считаю, что явка на этих выборах, в 2023 году, будет низкая. Основываясь на данных с выборов предыдущих годов, если взять, к примеру, последние крупные выборы, которые прошли в прошлом году в городскую Думу города Пскова, явка составила чуть более 20%. К сожалению, мы видим негативную тенденцию от выборов к выборам. Явка становится все меньше и меньше. Связываю это, в первую очередь, с тем, что, скорее всего, у граждан сложилось, наверное, какое-то депрессивное отношение к выборам. Снижается вера в их легитимность. Это мой взгляд. Я считаю, что, чтобы явку повысить и в принципе изменить ситуацию в корне, у ЛДПР есть свое предложение, и Владимир Вольфович Жириновский не раз его озвучивал. Перенести выборы необходимо на весну, желательно - на март месяц. Обязательно сделать выборы в будний день, и каждому, кто придет голосовать, давать открепительный на избирательных участках, чтобы в этот день у человека был выходной. Эти простые меры приведут к повышению явки, на мой взгляд, до 70%. Что касаемо планов ЛДПР, наша основная позиция на всех выборах: лучшая агитация – это непосредственное общение с гражданами. Будем объезжать все районы Псковской области, постараемся посетить максимальное количество населенных пунктов. Постараюсь поговорить с каждым гражданином. Считаю, что данная агитация намного лучше, чем бесконечное количество баннеров, плакатов и наклеек».

Сложно прогнозировать явку в этом году из-за дистанционного электронного голосования, объясняет первый секретарь обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. Он отметил, что коммунисты постараются привлечь избирателей на выборы, потому что результаты голосования отражают уровень доверия граждан к власти.

«Трудно сказать про явку в этом году, потому что сейчас у нас введено дистанционное электронное голосование. Обычно явка в пределах, может быть, 40%. Избирательная комиссия объявляет нам хорошую явку, нужно им верить. По традиционному голосованию, где наблюдатели, они отмечают, сколько человек пришли, проголосовали, знают реальное количество. В электронном это трудно. Население апатичное, потому что голосуем каждый год, но ситуация не меняется, особенно в нашей области. Мы будем стараться активизировать, приглашать на выборы и доносить свою программу до избирателей, будем пытаться заинтересовать их. Надо активизировать, потому что в "Единой России", наоборот, заинтересованы, чтобы пришли только те, кого они активизируют: бюджетники, сотрудники. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше всех избирателей пришли на голосование, чтобы знать истинное положение дел и отношение к власти».

По мнению руководителя регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутата Псковской гордумы Михаила Иванова, явка будет зависеть от заинтересованности населения в результатах выборов. Повысить этот интерес могут кандидаты своими выступлениями в СМИ и на личных встречах с избирателями.

«Я считаю, что все зависит от заинтересованности населения в выборах и от тех, кого они выбирают. В их выступлениях в средствах массовой информации и в личных встречах. Я всегда это делаю (провожу встречи перед выборами - ред.)».

Явка в этом году будет достойной за счет дистанционного электронного голосования, предполагает председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. На его взгляд, хорошим показателем можно считать явку 36% избирателей. По его словам, у «Новых людей» нет задачи повышать явку на выборах. Многие люди, кто раньше не голосовал, будут голосовать электронно.

«Падения активности точно не будет, потому что будет дистанционное электронное голосование. Я думаю, явка будет достойной, в районе 36%. Многие говорят, что это низкая явка, но объективно политика интересна немногим людям, поэтому, я считаю, 36% - это вполне достойный результат. Падения явки точно не будет, потому что будет электронное голосование. Я знаю, что многим моим знакомым, кто раньше не интересовался политикой, это интересно. У нас не стоит задачи повысить явку. Наша задача — представлять интересы людей. Я считаю, что у нас это отлично получается. И те люди, которые видят нашу работу и поддерживают нас, придут и проголосуют за нас. Поэтому мы своей работой доказываем, что нужно идти голосовать и поддерживать "Новых людей"».

В этом году есть риски низкой явки на выборах — часть избирателей сомневается, что они могут повлиять на результат, утверждает председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. По его мнению, в текущих условиях нет возможностей для повышения избирательной активности, а старые методы уже не сработают.

«Несомненно, такие риски есть. Причина очень простая — люди не верят в то, что могут что-то изменить. Боюсь, что в настоящих условиях это, наверное, проблематично. Помню, как в советские времена, когда были выборы, на пунктах голосования давали разливное пиво. Таким образом привлекали большую часть мужского населения. Думаю, в наше время такие способы уже не работают. Если будет явка хотя бы 25%, то это уже много. Учитывая дистанционное голосование, явка, возможно, будет больше, но ненамного».

Людям важно понимать, кто будет руководить регионом и муниципалитетами, поэтому осенью выборы пройдут с хорошей явкой, считает вице-спикер, руководитель партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян. А про тенденцию низкой избирательной активности говорят каждый год.

«Про тенденцию низкой явки говорят каждый год. Думаю, в этом году явка будет нормальная, потому что будем выбирать губернатора. Людям это небезразлично. К тому же, будут проходить не только губернаторские выборы, в районах еще выборы по муниципальным округам, где будут выбирать депутатов. Думаю, явка будет хорошая, людям небезразлично, кто будет у руля, тем более все прекрасно знают всех кандидатов, агитировать не буду. Все будет хорошо, а такая паника всегда есть и будет».

Ожидания от предстоящих выборов у наших комментаторов неоднозначные. Оценки в основном сходятся на том, что высокой явки ожидать не стоит, она останется примерно на уровне предыдущих лет.

В то же время Избирательная комиссия Псковской области создает условия, чтобы гражданам было удобно голосовать. Удобство дистанционного электронного голосования может привлечь тех избирателей, которые по разным причинам не могут или не хотят голосовать «вживую» на избирательных участках. Поэтому есть надежда, что главным фактором, который может повлиять на рост избирательной активности, станет ДЭГ.

Впрочем, новые технологии – не единственный инструмент повышения интереса граждан к участию в политике, а значит и в сентябрьском голосовании.

Харизматичные кандидаты, яркая предвыборная программа и личное общение с электоратом – все эти составляющие классической избирательной кампании, по мнению наших собеседников, по-прежнему могут привлечь псковичей на избирательные участки.

Анастасия Сливинская