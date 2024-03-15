Политика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН с участием иностранных наблюдателей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его участниками стали иностранные делегаты, которые прибыли в Псковскую область для участия в наблюдении за ходом голосования на выборах президента России.

В течение трех дней они посетят избирательные участки Псковской области, в том числе мобильный пункт организации голосования (мобильный избирательный участок), организованный для граждан РФ, проживающих за пределами территории страны. Они будут работать вплоть до окончания подсчета голосов 17 марта и планируют принять участие в заседании Избирательной комиссии Псковской области по подведению итогов кампании по выборам президента РФ.

Ответят на вопросы журналистов и своими впечатлениями поделятся:

- эксперт, генеральный секретарь политической партии «Единый Всегреческий фронт» Димитрис Казакис (Греция);

- эксперт, член Союза журналистов России, руководитель Обсерватории политико-конституционного мониторинга России Иван Марино (Италия);

- наблюдатель, директор евразийского центра компетенций и занятости, член молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества Мирлан Парханов (Кыргызстан);

- наблюдатель, член Экономического, социального и экологического совета Исламской Республики Мавритания Моктар Салем Мохамед Кунейн (Мавритания);

- наблюдатель, генеральный секретарь Экономического и социального совета Исламской Республики Мавритания Мухаммед Махмуд Эль Хадж Брахим (Мавритания);

- эксперт, генеральный директор компании Armoni, заместитель председателя Ассоциации русской культуры Ахмет Экши (Турция);

- эксперт, руководитель службы экстренного реагирования и оперативного надзора государственного предприятия «Городское жилищное строительство», политический советник Сербской Народной партии в административном округе Палилула города Белград Деян Джокич (Сербия);

эксперт, руководитель программ UNICEF и OSCE в Республике Узбекистан, советник по экономическим вопросам председателя ассоциации органов молодежного самоуправления государств-членов ЕАЭС Денис Ким (Узбекистан);

- эксперт, общественный деятель, предприниматель Кулатунга Арахчилаге Буддика Лакруван Кулатунга (Шри-Ланка);

- наблюдатель, директор учреждения образования «Витебский государственный технический колледж», член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Александр Лосякин;

- наблюдатель, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома, председатель Витебской областной избирательной комиссии Дмитрий Хома.

Трансляция завершена.