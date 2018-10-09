Общество

Псковский Кремль украсит календарь известного социального фотографа

Известный фотограф-документалист, обладатель гранта от Instagram и участник рекламной кампании Apple Дмитрий Марков запустил на платформе Planeta.ru краудфандинговый проект по изданию календаря на 2019 год со своими фотографиями, снятыми на просторах российской провинции. Выпуск календарей позволит частично окупить поездки и съемки Дмитрия в отдаленных уголках страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Planeta.ru.

«В этом году я побывал в Архангельской, Вологодской, Костромской, Воронежской, Тамбовской, Свердловской, Калининградской и Нижегородской областях, в Карелии и Чечне. Фотографирование России — процесс крайне увлекательный, однако довольно затратный, ввиду огромных расстояний. К сожалению, у документального фотографа в России немного вариантов для заработка, в связи с этим, я давно вынашивал идею выпустить календарь, стоимость которого включала бы некоторый взнос для дальнейших поездок и съемок», - рассказал Дмитрий Марков.

Перекидной календарь на металлической спирали состоит из 12 больших фотографий. Сюжет каждой из них – светлые, местами ностальгические сцены из жизни российской провинции, снятые Дмитрием на просторах страны – от Калининграда до Ангарска. Фотографии соотносятся с временами года. Так, заснеженный псковский Кремль будет соответствовать февралю. Дмитрий Марков подчеркнул, что при отборе материала ориентировался на снимки, которые чаще всего сохраняют подписчики его аккаунта в Instagram. Отметим, что на профиль фотографа там подписаны более 220 тысяч пользователей.

В качестве финансовой цели крауд-проекта Дмитрий поставил 280 тысяч рублей. Этой суммы хватит на печать партии календарей и частичную оплату съемок российского Севера в следующем году. Стоимость одного календаря с самовывозом в Пскове – 800 рублей. Также для участников кампании доступны «сборные» вознаграждения за поддержку. Они включают не только календарь, но и новогоднюю открытку с фотокнигой #Черновик, на издание которой Дмитрий в прошлом году собрал почти 600 тысяч рублей на Planeta.ru. Крауд-кампания продлится в течение месяца, открыть самовывоз фотограф планирует 23 ноября.