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Общество

Дегустация сыров от семейной сыроварни «Душевный хутор» пройдет на Пушкинском балу 10 ноября

19.10.2018 10:00|ПсковКомментариев: 1

10 ноября гости Пушкинского бала, который состоится на базе «Пушкиногорье», смогут продегустировать сыры производства семейной сыроварни «Душевный хутор».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, на дегустации будут представлены «брюност», сырные шарики бранелло неро, браннело россо, выдержанный полутвердый сыр «скобауда», «бри-бри» сыр с белой плесенью, сыр pasta filata «мягкий» с добавками и без, «бурата», «моцарелла», нежный кремовый сыр «рикотта».

Также можно будет попробовать шоколад без сахара, шоколадную пасту, хлеб на ржаной закваске и смокву. У всех желающих будет возможность приобрести понравившийся сыр за дополнительную плату.

«Душевный хутор» - небольшая семейная сыроварня, работающая в Новоржевском районе. В 2018 году брюност от новоржевских сыроваров занял второе место в ежегодной премии «Лучший сыр России». «Душевный хутор» является не только сыроварней, но и объектом туристического посещения: для туристических групп и индивидуальных туристов здесь  проводятся мастер-классы по изготовлению сыров и шоколада.

«Идея нашего проекта еще и в том, чтобы на своем примере показать: в деревне, в глуши, в лесу можно и нужно жить, можно нормально обеспечивать свою семью, развивать свое дело, развивая тем самым Псковскую область», - отмечают Сергей и Наталья Сальные.

Добавим, что дегустация сыров состоится на Пушкинском балу  во время фуршета.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Юбилейный Пушкинский бал Дегустация сыров от семейной сыроварни «Душевный хутор» пройдет на Пушкинском балу 10 ноября На спектакль «Рассказы девицы К.И.Т.» приглашают гостей V Юбилейного Пушкинского бала ПЛН совместно с базой отдыха «Пушкиногорье» разыгрывает билеты на Юбилейный Пушкинский бал Пятый юбилейный Пушкинский бал состоится на базе отдыха «Пушкиногорье»
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