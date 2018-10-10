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Культура

Пятый юбилейный Пушкинский бал состоится на базе отдыха «Пушкиногорье»

15.10.2018 09:57|ПсковКомментариев: 0

10 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье» состоится V Пушкинский бал. Как сообщили организаторы, по сложившейся традиции гостей будут принимать с пятницы - 9 ноября. Их ждут репетиции бальных танцев с хореографом Пушкинского бала, вечер романсов и мастер-класс по изготовлению украшения.

10 ноября также состоятся репетиции с хореографом, кроме того будет работать косметический салон (по предварительной записи), костюмерная, где гости смогут подобрать костюм XIX века.

Перед балом гости будут приглашены на спектакль «Рассказы девицы К.И.Т.».

Бал начнется в 20.20. В этом году гости смогут посетить фото, гадальный, игральный, литературный, художественный, музыкальный салоны. Пушкинский музей-заповедник представит салон бального этикета. В программе праздника - фуршет и дегустации, развлекательные дивертисменты и различные сюрпризы.

Завершит официальную часть юбилейного Пушкинского бала выступление театра-огня «Бор Хейм». Затем самые активные гости  могут отправиться на вечеринку после бала.

В течение всего дня 10 ноября будет работать детская комната с увлекательной программой для самых маленьких гостей.

Добавим, что на мероприятии предусмотрен дресс-код (для дам - вечернее платье полной длины, для кавалеров - костюм или парадная военная форма).

Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8-981-350-66-04 (Кристина), 8-921-507-86-89 (Марина), 8-800-250-17-9 (бесплатная горячая линия) или на странице V Юбилейного Пушкинского бала: ВКонтакте -https://vk.com/pushkinbal18, на сайте базы отдыха «Пушкиногорье» -http://pgtur.ru/pushkinskiy-bal.php.

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Теги: #профсоюзы #облсовпроф #Пушкинский бал
Источник: Псковская Лента Новостей
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