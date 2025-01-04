Общество

На госзакупках появятся контракты от международных организаций

Министерство экономического развития Российской Федерации разрабатывает изменения, которые позволят размещать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) информацию о тендерах, проводимых международными финансовыми организациями.

В первую очередь, это касается проектов Нового банка развития (бывший Банк БРИКС). В дальнейшем на госзакупках могут появиться контракты и других организаций, таких как Евразийский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Проекты, вероятно, будут связаны с развитием и строительством инфраструктуры, энергетических объектов и объектов водоснабжения, пишут «Известия».

Публикация тендеров от международных организаций на госзакупках позволит российским компаниям получить больше информации о сделках и будет способствовать развитию сотрудничества между странами.

Новый банк развития выделит 1,2 миллиарда долларов на российские проекты до 2027 года. С начала действия таких соглашений в 2017 году уже было привлечено 336 миллионов долларов.