Общество

Аналитики назвали самые востребованные социальные навыки псковичей в 2024 году

В топ-3 социальных навыков, которые чаще требовались псковичам в 2024 году, — адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В этом году каждый второй пскович (51%) уделял внимание развитию как профессиональных навыков, так и навыков социального взаимодействия. Каждый пятый (21%) сосредоточился исключительно на развитии hard skills, а 13% занимались совершенствованием soft skills.

Мужчины чаще женщин концентрировались на профессиональных навыках (23% против 19% соответственно). Женщины же чаще работали над социальными навыками (17% против 9% среди мужчин). Совершенствовать одновременно и те, и другие качества чаще всего приходилось псковичам с зарплатой от 100 тысяч рублей (57%).

Если говорить о наиболее важных soft skills, которые чаще всего требовались в течение 2024 года, то псковичи на первое место ставят стрессоустойчивость (38%), на второе — обучаемость (21%), на третье — адаптивность (19%). Над профессиональным развитием пришлось работать 18% опрошенных. По 16% вынуждены были тренировать ответственность, коммуникабельность и навыки поиска и анализа информации. Еще 14% пришлось воспитывать в себе лояльность к переработкам. 13% отметили важность навыка совместной работы, 12% — стремления к карьерному росту, 10% — организованности.

Женщинам чаще мужчин пришлось работать над эмоциональной стабильностью (45% против 31% соответственно), в то время как мужчины чаще фокусировались на обучении (29% против 17% среди женщин).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, совершенствовала стойкость к стрессовым ситуациям (40%), образовательные навыки (29%) и адаптивность (25%).