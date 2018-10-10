Культура

ПЛН совместно с базой отдыха «Пушкиногорье» разыгрывает билеты на Юбилейный Пушкинский бал

Псковская Лента Новостей совместно с базой отдыха «Пушкиногорье» разыгрывает проживание и билеты на два лица на Юбилейный Пушкинский бал, который состоится 10 ноября.

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Для того, чтобы выиграть проживание и билеты, необходимо:

1. Поставить порядковый номер под записью о проведении конкурса в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте»;

2. Быть подписанным на группы базы отдыха «Пушкиногорье» @pushkinbaza и Пушкинского бала @pushkinbal18;

3. Сделать репост записи про конкурс в соцсети «ВКонтакте» на своей странице и не удалять его до конца розыгрыша.

Итоги конкурса будут подведены 1 ноября. Победитель будет выбран методом случайных чисел.

Напомним, в этом году база отдыха «Пушкиногорье» проводит V Пушкинский бал.

В связи с этим гостей ожидает много приятных сюрпризов.

Приобрести билеты на бал можно в Пскове по адресу: ул. Советская, 15. Подробности по телефону: 8 981 350 66 04.

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