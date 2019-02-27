Общество

Жителя Новосокольников, имеющего непогашенную судимость, обязали аннулировать охотничий билет

Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды жителю Новосокольнического района, 1961 года рождения, в 2013 году выдан охотничий билет единого федерального образца, дающий право на осуществление охоты в охотничьих угодьях.

Вместе с тем, в 2018 году данный гражданин был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения, и ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщает прокуратура Новосокольнического района.

То есть, житель Новосокольников имеет непогашенную и неснятую судимость за умышленное преступление, и его охотничий билет должен быть аннулирован.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в Новосокольнический районный суд направлено административное исковое заявление об обязании государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды аннулировать охотничий билет и об обязании самого гражданина возвратить охотничий билет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В итоге нарушитель добровольно аннулировал указанный охотничий билет, поэтому в этой части дело было прекращено в суде.

В остальной части требования прокурора удовлетворены. Решением Новосокольнического районного суда на нарушителя возложена обязанность возвратить охотничий билет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.