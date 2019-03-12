Общество

Псковская инспекция труда: Заявление о нарушении трудового законодательства можно направить в электронном виде

Госинспекция труда информирует, если работник столкнулся с нарушением трудовых прав и работодателем не соблюдается трудовое законодательство, работник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Чтобы обратиться за защитой трудовых прав можно обратиться в ГИТ по адресу: Псков, улица Новоселов, 11а, также можно направить заявление в государственную инспекцию труда в Псковской области в электронном виде:

- на официальном сайте ГИТ в разделе «Написать письмо в государственную инспекцию труда»

- на портале Онлайнинспекция.рф в разделе «Сообщить о проблеме»

- на сайте Роструда в разделе «Общественная приемная»

- через портал «Госуслуги» в разделе «Консультация по трудовому праву»

Кроме того по всем вопросам трудового законодательства и охраны труда можно проконсультироваться у специалистов государственной инспекции труда в Псковской области на личном приеме или по телефону.

Телефоны: 51-00-20 (приемная, факс), 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14