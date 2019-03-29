Общество

Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при содержании железнодорожных путей

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения Дновской дистанцией пути (филиала ОАО «РЖД») законодательства в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте, в ходе которой установлено, что на эксплуатируемых данной дистанцией железнодорожных путях общего и необщего пользования не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре, в этой связи начальнику указанной дистанции внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.