Общество

В Псковской области задержаны 90 тонн «санкционной» плодовоовощной продукции из Республики Беларусь

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отмечает увеличение количества попыток нелегального ввоза растениеводческой продукции через российско-белорусский участок административной границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Себежском и Невельском районах Псковской области в апреле задержаны 7 автомобилей, следовавших с территории Республики Беларусь в обход пунктов пропуска. В соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении около 90 тонн плодооовощной продукции будет принято решение об уничтожении.

В марте текущего года в результате межведомственного взаимодействия с сотрудниками Пограничного управления ФСБ и Псковской таможни было задержано 6 транспортных средств, осуществлявших незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Общий вес изъятой и уничтоженной продукции составил более 36 тонн.

Рост объема выявляемой «санкционной» продукции подтверждает своевременность принимаемых Россельхознадзором мер по ограничению поставок продукции, сопровождаемой реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными в Республике Беларусь.

Управление Россельхознадзора предостерегает участников внешнеэкономической деятельности от участия в подобных схемах и сообщает об усилении контроля за поступлением продукции, ввозимой из Республики Беларусь.