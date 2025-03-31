На традиционную вечернюю пробежку приглашают псковичей 1 апреля

Команда «5 верст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую (ходовую) тренировку на свежем воздухе 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега.
Фото: «5 верст Псков»
«Преодолеем 5 км в разговорном темпе, пообщаемся, насладимся красотой набережных реки Великой и Псковы, Финского парка. Обсудим планы на предстоящий субботний старт», - обратились к псковичам в сообществе.
Тренировка пройдет во вторник, 1 апреля. Время - 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.