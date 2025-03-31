Общество

Субботник провели в деревне Стехново Новоржевского округа

В деревне Стехново Новоржевского муниципального округа члены территориального общественного самоуправления и местные жители вышли на субботник, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова

«По уже сложившейся многолетней традиции жители деревни Стехново одними из первых выходят на общественный субботник», - написала Любовь Трифонова.

Она упомянула, что и этот год не стал исключением, все члены территориального общественного самоуправления «Наследие» дружно и весело убирали парк, памятник и территорию около сельского Дома культуры.

«Вот она - любовь к своей малой родине! И выражается она очень просто - в простых и добрых делах, которые никогда не бывают случайными. Спасибо вам, уважаемые жители деревни Стехново, члены ТОС и все, кому дорога наша Новоржевская земля, за вашу любовь и искреннюю заботу. Работаем!» - поблагодарила всех поучаствовавших в субботнике глава Новоржевского округа.