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Общество

Псковская транспортная прокуратура разъясняет новые правила регистрации и учета беспилотников

05.06.2019 12:38|ПсковКомментариев: 0

Постановлением правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года утверждены Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, учет беспилотных воздушных судов осуществляется с использованием соответствующей системы, включающей в себя базу данных и информационного портала, являющегося функциональной подсистемой базы данных учета.

Министерство транспорта Российской Федерации устанавливает порядок предоставления содержащейся в базе данных информации федеральным органам исполнительной власти; органам, осуществляющим организацию использования воздушного пространства в порядке, определенном правительством Российской Федерации; физическим и юридическим лицам.

Для постановки беспилотного воздушного судна на учет его владелец представляет в Росавиацию заявление с приложением фотографии этого судна.

В заявлении указывается информация о беспилотном воздушном судне, его владельце, об изготовителе.

В Росавиацию заявление подается в случаях:

  • приобретения беспилотного воздушного судна в Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней со дня приобретения;
  • ввоза в Российскую Федерацию - в течение 10 рабочих дней со дня его ввоза;
  • самостоятельного изготовления - до начала его использования для выполнения полетов.

Заявление предоставляется в Росавиацию по почте или через портал госуслуг.

Учетный номер беспилотного воздушного судна, присвоенный в порядке, установленном настоящими Правилами, подлежит нанесению на элементы конструкции судна до начала выполнения им полетов.

Теги: #транспортная прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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