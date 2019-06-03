Общество

Псковская транспортная прокуратура разъясняет новые правила регистрации и учета беспилотников

Постановлением правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года утверждены Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, учет беспилотных воздушных судов осуществляется с использованием соответствующей системы, включающей в себя базу данных и информационного портала, являющегося функциональной подсистемой базы данных учета.



Министерство транспорта Российской Федерации устанавливает порядок предоставления содержащейся в базе данных информации федеральным органам исполнительной власти; органам, осуществляющим организацию использования воздушного пространства в порядке, определенном правительством Российской Федерации; физическим и юридическим лицам.



Для постановки беспилотного воздушного судна на учет его владелец представляет в Росавиацию заявление с приложением фотографии этого судна.



В заявлении указывается информация о беспилотном воздушном судне, его владельце, об изготовителе.



В Росавиацию заявление подается в случаях:

приобретения беспилотного воздушного судна в Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней со дня приобретения;

ввоза в Российскую Федерацию - в течение 10 рабочих дней со дня его ввоза;

самостоятельного изготовления - до начала его использования для выполнения полетов.

Заявление предоставляется в Росавиацию по почте или через портал госуслуг.



Учетный номер беспилотного воздушного судна, присвоенный в порядке, установленном настоящими Правилами, подлежит нанесению на элементы конструкции судна до начала выполнения им полетов.